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15:47 24.07.2019

Директор ГБР надеется, что Порошенко придет на допрос в четверг, 25 июля

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Директор ГБР надеется, что Порошенко придет на допрос в четверг, 25 июля

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба надеется, что пятый президент Украины Петр Порошенко придет на допрос в ГБР в четверг, 25 июля.

В Телеграмм-канале он сообщил, что в среду Порошенко "неожиданно" пришел в ГБР.

"Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочным отпупском провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это определено следователем", - написал директор ГБР.

В связи с этим Труба отметил: "Я уважаю время свидетелей: мы с пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что также с пониманием он отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос".

Директор ГБР подчеркнул, что адвокаты Порошенко имели возможность связаться со следователем и напрямую согласовать дату допроса. "Для этого не нужно приходить к директору ГБР", - отметил Труба.

Он также подчеркнул, что не будет вмешиваться в ход досудебного расследования и указывать, когда кого допрашивать.

Теги: #гбр #порошенко #труба
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