События

07:59 24.07.2019

Прошедшие парламентские выборы показали приверженность украинского народа демократическим идеалам - Госдеп

1 мин читать
Прошедшие парламентские выборы показали приверженность украинского народа демократическим идеалам - Госдеп

Государственный департамент США поздравил Украину с проведением парламентских выборов и отметил, что их ход четко показывает приверженность украинцев к демократическим идеалам, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

“Мы будем работать с новой властью в Украине и украинским народом на пути реформ, которые являются критически важными для обеспечения успеха страны. Соединенные Штаты подтверждают свою неизменную поддержку Украины в условиях российской агрессии. Мы будем продолжать стоять плечом к плечу с народом Украины в построении сильного, успешного, демократического и безопасного государства в его международно-признанных границах”, - говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук.

В Госдепе США заявил о своей готовности сотрудничать с Украиной, помогать осуществлении реформ и поддерживать в условиях российской агрессии.

Теги: #госдеп #сша #украина #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:42 24.07.2019
Кличко открыл в Киеве барельеф в честь Стравинского

Кличко открыл в Киеве барельеф в честь Стравинского

07:40 24.07.2019
Кандидат от партии "Голос" Васильченко побеждает в 118 округе во Львове

Кандидат от партии "Голос" Васильченко побеждает в 118 округе во Львове

07:32 24.07.2019
За сутки вторника боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

За сутки вторника боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

05:56 24.07.2019
Андрей Кит победил в округе №126 – ЦИК

Андрей Кит победил в округе №126 – ЦИК

04:11 24.07.2019
Начальник таможенного поста на Черниговщине задержан во время получения взятки - прокуратура

Начальник таможенного поста на Черниговщине задержан во время получения взятки - прокуратура

02:27 24.07.2019
Директор харьковского предприятия подозревается в растратах на 1,4 млн грн - прокуратура

Директор харьковского предприятия подозревается в растратах на 1,4 млн грн - прокуратура

00:33 24.07.2019
Спецпрокурор Мюллер в среду выступит перед Конгрессом США

Спецпрокурор Мюллер в среду выступит перед Конгрессом США

21:57 23.07.2019
В Покровск Донецкой области направили вертолет со спецназовцами для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на избирательном округе № 50 - МВД

В Покровск Донецкой области направили вертолет со спецназовцами для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на избирательном округе № 50 - МВД

21:32 23.07.2019
Марк Эспер утвержден на посту главы министерства обороны США

Марк Эспер утвержден на посту главы министерства обороны США

20:22 23.07.2019
Украина будет укреплять сотрудничество с ВКУ – Офис президента

Украина будет укреплять сотрудничество с ВКУ – Офис президента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД Украины призывает международное сообщество осудить решение Верховного суда России в отношении Павла Гриба

Верховный суд РФ признал законным приговор украинцу Грибу

Боевики с полуночи один раз открывали огонь по украинским позициям в зоне ООС - штаб

Суд не удовлетворил апелляцию Минкультуры на решение о приостановке переименования УПЦ (МП)

Следствие получило материалы от компетентных органов 9 стран по делу об убийстве Шеремета

ПОСЛЕДНЕЕ

Пришло время искать политическое решение конфликта в Йемене - госминистр иностранных дел ОАЭ

Страны Европы - члены СБ ООН осудили снос Израилем палестинских домов

Лидер британской Лейбористской партии призвал к проведению в стране всеобщих выборов

Зеленский переназначил Демченко советником президента

Зеленский назначил заместителем секретаря СНБО Алексея Данилова

Зеленский назначил начальника департамента защиты национальной государственности СБУ

Зеленский уволил глав Дарницкой и Деснянской райгосадминистраций в Киеве

МИД Украины призывает международное сообщество осудить решение Верховного суда России в отношении Павла Гриба

Марк Эспер утвержден на посту главы министерства обороны США

Верховный суд РФ признал законным приговор украинцу Грибу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА