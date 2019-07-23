Зеленский переназначил Демченко советником президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Демченка с должности советника главы государства и вновь назначил на эту должность.

Соответствующие указы №№№547/2019 и №548/2019 от 23 июля опубликованы на официальном сайте президента.

Как сообщалось, Демченко занимал должность советника главы государства при пятом президенте Петре Порошенко (2014-2019гг), до этого занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Украины.

В 2018 году, когда второй президент Украины Леонид Кучма завершил работу в качестве представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, он сказал, что Демченко может занять его место, но окончательное решение принимает президент. Демченко единожды представлял Украину на переговорах ТКГ в Минске.