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12:21 23.07.2019

Майкл Щур уволился с должности члена правления НОТУ ради своего проекта

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Майкл Щур уволился с должности члена правления НОТУ ради своего проекта

Член правления ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", ответственный за информационное вещание и цифровые платформы, Роман Винтонив увольняется с Общественного ради собственного проекта.

Как сообщает во вторник пресс-служба НОТУ, Винтонив попросил уволить себя по соглашению сторон.

"Я рад, что смог принять участие в создании Общественного в Украине. Медиа, не подконтрольное бизнесу или власти, а подконтрольное всему обществу – это то, что поможет сбалансировать информационное пространство. Однако для меня настал тот этап, когда приходится выбирать: или Общественное, или свой проект. Я выбрал свой проект. Но я остаюсь адептом Общественного навсегда", - сказал Винтонив.

Председатель правления НОТУ Зураб Аласания поблагодарил Винтонива за совместную работу и подчеркнул вклад члена правления в работу вещателя.

"Убежден, увольнение с должности члена правления не станет концом нашего сотрудничества, ведь его любят зрители Общественного, а впереди еще много проектов, где творческий подход и профессиональная креативность пригодятся ", - сказал Аласания.

Согласно закону "Об общественном телевидении и радиовещании в Украине" члены правления ПАО "НОТУ" избираются наблюдательным советом по предложению председателя правления.

Роман Винтонив был избран по предложению Зураба Аласания 15 мая 2017 и с тех пор занимал должность члена правления. Он известен как Майкл Щур с "Телебачення Торонто" и является создателем нескольких политико-юмористических передач, в частности шоу "#@)₴?$0 з Майклом Щуром".

Теги: #ноту #кадры #майкл_щур
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