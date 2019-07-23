Все КПВВ на Донбассе, включая "Майорское", открылись согласно графику работы и функционируют

Во вторник утром все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе открылись согласно летнему графику работы и функционируют в штатном режиме, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Все КПВВ на линии разграничения открылись в 06.00 согласно летнему графику работы и функционируют в штатном режиме, в том числе и КПВВ "Майорское", которое вчера не работало, в связи с взрывоопасной ситуацией", - говорится в сообщении, обнародованном на странице Госпогранслужбы Украины в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, КППВ "Майорское" приостанавливало работу утром в воскресенье, 21 июля, из-за анонимного сообщения о минировании. После возобновления работы рядом к КПВВ обнаружили минометную мину калибра 120 мм, и контрольный пункт вновь приостановил работу; позже появилась информация, что всего было найдено 12 взрывоопасных предметов.

22 июля КПВВ "Майорское" также не осуществлял пропуск лиц и транспорта в связи с сохранением взрывоопасной ситуации.