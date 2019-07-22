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16:56 22.07.2019

Портнова вызывают в Управление спецрасследований Генпрокуратуры на допрос 29 июля

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Портнова вызывают в Управление спецрасследований Генпрокуратуры на допрос 29 июля

Бывший замглавы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов вызывается в Управление спецрасследований Генпрокуратуры Украины на 29 июля для допроса и одновременного допроса в качестве свидетеля в в уголовном производстве от 25 ноября 2013 года по фактам преступного препятствования проведению митингов в ноябре 2013г – февраля 2014г.

"Гр-н Портнов, проживающий по адресу: г.Киев, в соответствии с требованиями ст 133, 135 Вам необходимо явиться 29 июля 2019 в 11.00 в Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г.Киев, ул. Борисоглебская, 18, каб. 211 (тел. 200-70-82) для допроса и одновременного допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 42013110000001029", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Генпрокуратуры в понедельник.

В этом же сообщении обнародована гиперссылка на фотокопию повестки Портнову.

Теги: #гпу #повестка #портнов
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