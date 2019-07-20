События

08:12 20.07.2019

Чалый прокомментировал свою работу в качестве посла в США

2 мин читать
Чалый прокомментировал свою работу в качестве посла в США

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый прокомментировал свою работу в течение четырех лет, поблагодарил соотечественников и американский народ за неравнодушие в развитии отношений между странами.

"Завершаю свою четырехлетнюю каденцию в качестве посла Украины в США. Достаточный срок, чтобы послужить народу Украины и продемонстрировать достойный результат на важном внешнеполитическом направлении", – написал дипломат на своей странице в Фейсбук в пятницу вечером.

Чалый подчеркнул, что "это были непростые, наполненные новыми вызовами времена".

"Вернусь в Украине с глубокой благодарностью своим соотечественникам, с кем боролись за демократию против авторитаризма и продолжаем борьбу за светлое будущее самостоятельной и успешной Украины против попыток России затянуть нас в советское или имперское прошлое. Вернусь с благодарностью народу Соединенных Штатов - теперь действительно нашего стратегического партнера, с новыми возможностями, с огромной поддержкой украинцев по обе стороны Атлантики, с гордостью за Украину и наших Героев. Спасибо всем вам за поддержку! Успехи на американском направлении - наши общие успехи", – отметил Чалый.

Он подчеркнул, что впереди еще много работы и нужно приложить много усилий для того, чтобы сделать необратимым "тот исторический евроатлантический путь, который мы выбрали и за который украинцы заплатили огромную цену - тысячи жизней наших Героев".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 19 июля своим указом уволил Чалого с должности посла Украины в США.

Теги: #посольство_сша #чалый
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:26 19.07.2019
Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого

Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого

14:05 18.06.2019
Посольство США в Украине восстановило работу после сообщения о минировании

Посольство США в Украине восстановило работу после сообщения о минировании

13:53 24.05.2019
Изменение корпоративного управления в ПриватБанке после национализации вывело его в прибыль – посольство США

Изменение корпоративного управления в ПриватБанке после национализации вывело его в прибыль – посольство США

10:18 09.04.2019
В Украину в ближайшие дни прибудет более 150 элитных американских военных для тренировки военнослужащих ВСУ

В Украину в ближайшие дни прибудет более 150 элитных американских военных для тренировки военнослужащих ВСУ

15:57 21.03.2019
Посольство США пристально следит за развитием событий относительно ПриватБанка

Посольство США пристально следит за развитием событий относительно ПриватБанка

09:28 07.03.2019
Посол Украины в США призвал руководство Google исправить в Google Maps некорректное изображение территории Крыма как части РФ

Посол Украины в США призвал руководство Google исправить в Google Maps некорректное изображение территории Крыма как части РФ

12:00 22.02.2019
Коррупция по-прежнему мешает украинцам достичь достойного экономического и политического прогресса - посольство США

Коррупция по-прежнему мешает украинцам достичь достойного экономического и политического прогресса - посольство США

11:53 12.02.2019
РФ должна отвести войска и вооружение на Донбассе, прекратить огонь и освободить украинских узников - посольство США в Украине

РФ должна отвести войска и вооружение на Донбассе, прекратить огонь и освободить украинских узников - посольство США в Украине

11:22 03.01.2019
Чалый о выборах в Украине: США ожидают не победы какого-то конкретного кандидата, а продолжения линии на евроатлантическую интеграцию

Чалый о выборах в Украине: США ожидают не победы какого-то конкретного кандидата, а продолжения линии на евроатлантическую интеграцию

13:11 12.12.2018
Посольство США: Если Насиров восстановлен в должности, то судебная реформа в Украине далека от совершенства

Посольство США: Если Насиров восстановлен в должности, то судебная реформа в Украине далека от совершенства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 26 раз открывали огонь на Донбассе, двое украинских военнослужащих погибли и трое получили боевое травмирование

Боевики обстреляли Красногоровку на Донбассе, погиб мирный житель

Двое украинских военных погибли от пули вражеского снайпера на Донбассе

Полиция задержала возле здания Верховной Рады жителя Полтавщины с гранатой

ПАО "Мотор Сич" всегда платило и платит налоги в бюджет Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

За минувшие сутки боевики 26 раз открывали огонь на Донбассе, двое украинских военнослужащих погибли и трое получили боевое травмирование

Иран опроверг задержание танкера под либерийским флагом, судовладелец подтвердил информацию

Директору харьковского завода грозит до 8 лет за фиктивные тендеры на спортоборудование для украинских учебных заведений

На маршруты в столице вышли 5 новых троллейбусов, до конца июля добавятся еще 8

Два сотрудника патрульной полиции Винницкой области задержаны за систематическое взяточничество

Пентагон санкционировал переброску американских войск в Саудовскую Аравию

Трое граждан Узбекистана, пытавшихся нелегально пересечь границу с РФ, задержаны в Харьковской области

Правоохранители в Киевской области ликвидировали ОПГ по производству и реализации в Интернете психотропов, изъято около 100 тыс. доз

В Украине наступил "день тишины"

Глава МИД Великобритании подтвердил, что Иран задержал два танкера - британский и либерийский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА