Политика

16:26 19.07.2019

Зеленский уволил Валерия Чалого с поста посла Украины в США

1 мин читать
Зеленский уволил Валерия Чалого с поста посла Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в США, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуда и Тринидад и Тобаго, которые он занимал по совместительству.

Соответствующий указ президента №540/2019 от 19 июля 2019 года размещен на сайте главы государства.

"Уволить Чалого Валерия Алексеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки, а также с должностей посла Украины в Антигуа и Барбуда и посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству", - сказано в документе.

Теги: #сша #чалый #украина #кадры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:44 19.07.2019
ПАО "Мотор Сич" всегда платило и платит налоги в бюджет Украины

ПАО "Мотор Сич" всегда платило и платит налоги в бюджет Украины

16:12 19.07.2019
Представитель Украины передал в ФСБ РФ ходатайство Денисовой о личном обязательстве в отношении 24 военнопленных украинских моряков

Представитель Украины передал в ФСБ РФ ходатайство Денисовой о личном обязательстве в отношении 24 военнопленных украинских моряков

16:06 19.07.2019
Врио председателя правления Радабанка стал начальник департамента риск-менеджмента и аналитики

Врио председателя правления Радабанка стал начальник департамента риск-менеджмента и аналитики

15:33 19.07.2019
Зеркаль приняла копии верительных грамот от новоназначенного посла ФРГ Анки Фельдхузен

Зеркаль приняла копии верительных грамот от новоназначенного посла ФРГ Анки Фельдхузен

15:27 19.07.2019
В Украину в выходные придет тепло из Западной Европы

В Украину в выходные придет тепло из Западной Европы

15:23 19.07.2019
Инициатива РФ по упрошенному предоставлению российских паспортов украинцам на Донбассе - это сигнал к обсуждению федерализации Украины

Инициатива РФ по упрошенному предоставлению российских паспортов украинцам на Донбассе - это сигнал к обсуждению федерализации Украины

14:56 19.07.2019
Резолюция Европарламента демонстрирует неизменную поддержку Украины в борьбе против агрессии РФ

Резолюция Европарламента демонстрирует неизменную поддержку Украины в борьбе против агрессии РФ

14:51 19.07.2019
Казахстан направляет наблюдателей на выборы в украинский парламент

Казахстан направляет наблюдателей на выборы в украинский парламент

14:51 19.07.2019
СБУ в Харьковской области предотвратила контрабандный ввоз из России печатной продукции более чем на 1 млн грн

СБУ в Харьковской области предотвратила контрабандный ввоз из России печатной продукции более чем на 1 млн грн

13:49 19.07.2019
Суд в Грузии принял решение о передаче Украине дела украинской гражданки, подозреваемой в торговле детьми

Суд в Грузии принял решение о передаче Украине дела украинской гражданки, подозреваемой в торговле детьми

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Представитель Украины передал в ФСБ РФ ходатайство Денисовой о личном обязательстве в отношении 24 военнопленных украинских моряков

Инициатива РФ по упрошенному предоставлению российских паспортов украинцам на Донбассе - это сигнал к обсуждению федерализации Украины

Проводимые НАБУ и САП в пятницу обыски не имеют отношения к "Евросолидарности" и Порошенко, но направлены на их дискредитацию

Представитель Зеленского в КС хотел бы услышать мотивацию Порошенко о внесении в 2015 году представления о конституционности лишения Януковича звания президента

Москалькова считает, что Вышинского должны освободить без предварительных условий

ПОСЛЕДНЕЕ

Билецкий сообщил ГБР о преступной схеме чиновников "Укроборонпрома" по списанию новых танковых двигателей и других запчастей

Бюллетени для выборов в Раду будут доставлены на избирательные участки до конца дня

Радуцкий не хочет быть министром здравоохранения или главой профильного комитета в Раде

Проводимые НАБУ и САП в пятницу обыски не имеют отношения к "Евросолидарности" и Порошенко, но направлены на их дискредитацию

Парубий о просьбе Зеленского созвать внеочередное заседание Рады: за два дня до выборов запал иссяк

Представитель Зеленского в КС хотел бы услышать мотивацию Порошенко о внесении в 2015 году представления о конституционности лишения Януковича звания президента

"Голос" лидирует по расходам на политрекламу в Фейсбуке

"Украинская стратегия" не использовала "грязные технологии" против конкурентов в избирательной кампании -

Группа нардепов просит КС признать неконституционными законы об особом статусе Донбасса и амнистии коллаборационистов

"Батькивщина" презентовала 8 первых законопроектов для принятия новым составом парламента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА