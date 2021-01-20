Политика

18:40 20.01.2021

Украине надо сделать ряд необходимых шагов, чтобы обратить внимание администрации Байдена на двустороннюю повестку дня - посол Чалый

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Украине надо сделать ряд необходимых шагов, чтобы обратить внимание администрации Байдена на двустороннюю повестку дня - посол Чалый

Украине нужно сделать ряд необходимых шаги для того, чтобы стратегическое партнерство Украины и США углублялось, и чтобы обратить внимание новой администрации на двустороннюю повестку дня, считает посол Украины в США (2015-2019 гг.) Валерий Чалый.

"Если говорить об Украине, то заявления уже были сделаны. При рассмотрении кандидатуры Энтони Блинкена на должность государственного секретаря, он как раз сказал о том, что будет предоставляться летальное оборонное вооружение для Украины, о чем раньше говорил и Джозеф Байден. То есть, сотрудничество между Украиной и США в сфере безопасности и обороны будет углубляться. Это хороший сигнал", - сказал Чалый в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, можно ожидать продолжения поддержки Украины в реформах, которые дают возможность развивать стратегическое партнерство с США и приближать Украину к стандартам евроатлантического сообщества. Кроме того, Чалый отметил, что можно рассчитывать на внимание Байдена к Украине, как стране, которая сдерживает российскую агрессию, является союзником США в обеспечении безопасности в Европе.

"Но при всем этом внешняя политика все-таки не будет сейчас ключевым направлением деятельности Белого дома, потому что очевидно, что ключевые вопросы (и об этом уже сказал президент Джозеф Байден) - это внутренние вопросы: противодействие распространению коронавируса, здоровье нации, помощь тем, кто оказался в экономически сложных условиях, и в дальнейшем развитие экономики. Это ключевые вопросы для новой администрации на сегодняшний день", - пояснил Чалый.

Отвечая на вопрос о том, как США могут быть привлечены к переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе и вернется ли должность спецпредставителя Госдепартамента США по Украине, дипломат отметил, что Соединенные Штаты с начала российской агрессии против Украины были активным участником разных форматов, и то, что США нет непосредственно в Нормандском формате - это позиция других участников, а не Украины.

"Украина хотела бы видеть США в Нормандском формате. Но сегодня есть другие механизмы, начиная с ООН, Совета безопасности, НАТО, нашего двустороннего партнерства, где США очень помогают Украине. Я уверен, что намного важнее, чем любые должности, это более $700 млн прямой ежегодной поддержки США для Украины, для развития наших Вооруженных сил, для проведения реформ. Хотя, конечно, было бы хорошо, чтобы были специалисты, которые занимались бы именно украинским направлением. Мы знаем, что такие люди будут на высоких должностях в Государственном департаменте США, они очень хорошо знают Украину", - подчеркнул он.

Чалый отметил, что сейчас надо возобновить контакты на наивысшем уровне, и здесь позиция украинской стороны должна быть более инициативной и активной.

"Я по своему опыту внешнеполитического советника президента Украины и посла Украины в Соединенных Штатах могу сказать, что это надо было делать еще вчера. Действительно, немного удивляет, что нет телефонного разговора между президентом Украины и Джозефом Байденом. Возможно, это произойдет после инаугурации. В свое время, как послу в США, мне удалось организовать телефонное поздравление от президента Украины победителю выборов, а также сразу после инаугурации. Звонок президента Украины был одним из первых среди мировых лидеров. Считаю, что к этому нужно стремиться и сегодня. И это не просто символ, это первый серьезный сигнал о возможности быстрого углубления отношений", - добавил он.

Дипломат также указал на необходимость подготовки визита президента Украины в США.

"Но обязательно со встречей в Белой доме, в Овальном кабинете и с подготовкой дорожной карты украинско-американского стратегического партнерства, с которой президент Украины должен приехать в Вашингтон, чтобы показать наши цели, достигнутые результаты, намеренья и также услышать стратегического партнера, где наши интересы совпадают и что мы можем достигнуть вместе", - подчеркнул Чалый.

По его словам, после этого дается поручение соответствующим ведомствам, которые уже работают на двусторонней основе, и в первую очередь в Комиссии стратегического партнерства Украина-США, которая давно не заседала.

"Я сам был организатором и участником заседания этой комиссии в Вашингтоне, есть много наработок, которые сегодня можно продолжать воплощать в жизнь. То есть, нужны встречи, нужны прямо после инаугурации поездки украинских высокопоставленных лиц, подготовка визита, поездки депутатов Верховной Рады, встречи с конгрессменами, Конгрессом нового созыва и в ближайшие максимум три месяца - реализация всех этих планов. Окно возможностей не настолько большое, и этим сейчас занимаются мноние другие страны мира", - отметил он.

Чалый указал, что на сегодня уже известно, что во внешней политике Байден будет придерживаться традиционной еще со времен президента Барака Обамы линии Соединенных Штатов.

"Президент США Джозеф Байден скорректирует несколько изоляционистскую позицию его предшественника Дональда Трампа. Думаю, что первое, что он будет делать - это возвращать назад те соглашения, из которых в последнее время США выходили, в частности глобальное климатическое соглашение, большие торговые союзы со странами мира и возобновлять динамику трансатлантического партнерства", - добавил он.

Теги: #сша #чалый #байден
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