Глава МИД Великобритании подтвердил, что Иран задержал два танкера - британский и либерийский

Иранские силы безопасности задержали в пятницу два танкера: один шел под британским флагом, второй - под либерийским, подтвердил глава МИД Великобритании Джереми Хант.

"Я крайне обеспокоен задержанием двух судов иранскими властями в Ормузском проливе", - цитируют министра британские СМИ.

Хант подчеркнул, что в Лондоне изучат, что можно сделать для освобождения танкеров, "один из которых идет под британским флагом, а второй - под либерийским".

Хант подчеркнул, что члены экипажа кораблей - "это представители ряда стран, но, насколько нам известно, британских подданных на борту этих двух судов нет".

Министр сообщил, что британский посол в Тегеране находится в контакте с иранским МИД. "Также мы активно работаем с иностранными партнерами", - добавил Хант.

Ранее информацию о задержании Ираном двух танкеров опубликовал телеканал CNN.

Как сообщалось, речь идет о шедшем под британским флагом судне Stena Impero и о танкере MV Mesdar, идущем под флагом Либерии.

Ранее в Иране заявили о задержании в Ормузском проливе британского танкера. О либерийском судне иранская сторона пока ничего не сообщала.

Как сообщалось, власти Гибралтара 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.