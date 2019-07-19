События

23:11 19.07.2019

Оператор британского танкера подтвердил, что потеряли с ним связь в Ормузском проливе

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Оператор британского танкера подтвердил, что потеряли с ним связь в Ормузском проливе

Оператор британского танкера Stena Impero в пятницу подтвердил информацию о его захвате при проходе через Ормузский пролив.

"Stena Bulk и Northern Marine Management могут подтвердить, что примерно в 14.00 по британскому времени 19 июля к зарегистрированному в Британии танкеру Stena Impero приблизились неопознанные малые суда и вертолет во время прохода через Ормузский пролив, когда он был в международных водах", - говорится в заявлении оператора, распространенном в пятницу.

В нем отмечается, что оператор не может связаться с танкером. По его данным, в настоящий момент судно направляется к северу в сторону Ирана. Его экипаж состоит из 23 человек.

Специализированный сайт marinetraffic.com, со своей стороны, отмечает, что в последний раз получал информацию от судна более двух часов назад.

Ранее сообщалось, что танкер Stena Impero, который направлялся в Саудовскую Аравию, внезапно отклонился от курса и направился к северу в сторону иранского острова Кешм, где расположена база иранского Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР).

В Иране заявили о задержании в Ормузском проливе британского танкера.

Теги: #компания #танкер #британия
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