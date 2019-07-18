Трамп: корабль ВМС США уничтожил приблизившийся к нему иранский беспилотник в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что корабль американских ВМС сбил приблизившийся к нему иранский беспилотник в Ормузском проливе, сообщает агентство Associated Press.

"Трамп заявил, что американский корабль сбил иранский дрон в Ормузском проливе", - передает агентство.

По его словам, беспилотный летательный аппарат был сбит десантным кораблем USS Boxer, так как летательный аппарат продолжал движение к кораблю, игнорируя предупреждения.

"Беспилотник был немедленно уничтожен", - сказал Трамп, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Отношения между Ираном и США особенно обострились в последние месяцы.

В конце июня Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский шпионский беспилотник над иранской территорией - в южной прибрежной провинции Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Часть обломков летательного аппарата удалось найти иранским военным.

Трамп в июне назвал действия Ирана против американского беспилотника большой ошибкой. Однако он отметил, что ему "с трудом верится", что Иран мог решиться сбить американский военный самолет, и предположил, что это мог сделать "кто-то неконтролируемый и глупый".

После этого Трамп заявлял, что отменил ответный удар по Ирану за десять минут до планируемого времени, так как счел его несоразмерным инциденту с беспилотником.