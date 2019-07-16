Кличко проинспектировал реконструкцию стадиона "Русановец"

Мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал ход реконструкции стадиона "Русановец" в Днепровском районе Киева, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Этот стадион хотели застроить, как хотели застроить и стадион "Спартак". Мы его отстояли. И сейчас вкладываем средства, чтобы наши дети имели возможность заниматься спортом. Такие объекты крайне важны для нашего города. В прошлом году мы начали реконструкцию "Русановца" и вскоре его откроем", - рассказал Кличко.

По словам мэра Киева, "Русановец" станет новой тренировочной базой для легкоатлетов и местом занятий спортом для жителей района и киевлян.

"Проект реконструкции стадиона включает в себя: полное обновление футбольного поля с круговыми беговыми дорожками и спортивными площадками (сектор для прыжков с шестом, сектор для прыжков в высоту, сектор для толкания ядра) строительство административно-бытового павильона с раздевалками, душевыми, комнатой для арбитров и медицинским пунктом; устройства трибун с навесом на 480 мест; установление информационного электронного табло", - отметили в КГГА.

Завершить работы и открыть стадион планируют в августе 2019 года.