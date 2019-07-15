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21:23 15.07.2019

Парк 95-й ОДШБр ВСУ пополнился новыми БТР-3ДЕ - Минобороны

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Парк 95-й ОДШБр ВСУ пополнился новыми БТР-3ДЕ - Минобороны

Парк техники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пополнился новыми образцами техники украинского производства, в том числе БТР-3ДЕ, десантники обкатали ее на бригадных тактических учениях, сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины "Армия Информ".

Как отмечается в сообщении, военнослужащие высоко оценили ходовую часть, усиленную броневую защиту и огневую мощь, бортовой компьютер, сигналы ночного видения, средства связи, эргономичность боевой машины. Рядом с военнослужащими находились представители завода-изготовителя, которые изучали недостатки, которые проявились в ходе эксплуатации техники на полигоне, а также фиксировали пожелания военнослужащих по размещению оборудования в боевых машинах.

Также высокую оценку новые образцы украинской техники получили от военнослужащих НАТО, которые проводят совместные тренировки с бойцами ВСУ. "На нынешних учениях я впервые увидел эти боевые машины украинского производства. Они вызывают восхищение и в огневом поражении, и в возможностях передвигаться по местности. Это мощная и современная техника, она по некоторым характеристикам превосходит многие иностранные образцы", - отметил лейтенант Вооруженных сил Канады Мартин Викс.

Бригадно-тактические учения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады 95-й ОДШБр ВСУ прошли на базе Международного центра миротворчества и безопасности во Львовской области и завершились 14 июля.

Теги: #всу #техника #учения
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