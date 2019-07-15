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18:03 15.07.2019

Вышинский против своего обмена и намерен добиться оправдания в украинском суде – Москалькова

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Вышинский против своего обмена и намерен добиться оправдания в украинском суде – Москалькова

Руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский, арестованный по обвинению в госизмене, против его обмена, заявила уполномоченный по защите прав человека в РФ Татьяна Москалькова в Подольском районном суде Киева.

"Сам Вышинский говорит, что не согласен ни на какие обмены и будет добиваться оправдательного приговора", - сказала Москалькова на вопрос журналистов о возможности его обмена на украинских моряков, арестованных РФ в районе Керческого пролива.

Она отметила, что не обладает информацией, что перенос рассмотрения дела Вышинского судом на 19 июля связано с обсуждением возможности его обмена.

Теги: #омбудсмен #вышинский #москалькова
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