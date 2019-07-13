Механическая люстрация в ОПК неизбежно повлечет срыв важных оборонных программ и вымывание профессиональных кадров – директор ЦИАКР

Директор Центра исследования армии, разоружения и конверсии (ЦИАКР) Валентин Бадрак убежден, что люстрация в оборонно промышленном комплексе (ОПК) может быть проведена исключительно в рамках жесткого индивидуального формата, в противном случае она неизбежно повлечет срыв важных оборонных программ и вымывания профессиональных кадров из оборонной отрасли.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина", оценивая возможные риски обороноспособности государства в связи с заявленными президентом Украины Владимиром Зеленским планами по расширению действия закона о люстрации, в том числе в отношении действующего руководства украинских оборонных предприятий, эксперт подчеркнул: "Люстрация не может быть чисто механическим процессом, в ином случае она несет серьезные риски и может привести к негативным последствиям в области перевооружения сил обороны".

По его словам, аргументом этому в частности может служить цикл разработок и производства вооружений, а также тот факт, что многие руководители отечественных оборонных предприятий занимались развитием вооружений, независимо от смены власти и политической конъюнктуры.

В качестве примера Бадрак привел гособоронную программу по созданию ракетного щита Украины.

"В частности опытно-конструкторские работы (ОКР) по крылатой ракете "Нептун" начались еще при Януковиче (бывшем президента Украины Викторе Януковиче – ИФ), а вышли на финишную прямую уже при Порошенко (пятом президента Украины Петре Порошенко – ИФ). При этом создание новой высокоточной РСЗО "Ольха" было обеспечено при Порошенко", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что фактически создание "Ольхи" – это единственный прецедент национальной оборонной разработки, обеспеченной в рекордно кратчайшие стоки – за 2 года.

Именно поэтому в вопросе люстрации в ОПК должен присутствовать жесткий индивидуальный подход для исключения рисков срыва значимым оборонных госпрограмм и вымывания профессиональных кадров из отрасли, подчеркнул эксперт.

Директор ЦИАКР выразил уверенность в том, что данная ситуация касается также и предприятий-спецэкспортеров. "Переговоры о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) длятся, как правило, в течение 2-5 лет, и механическая ликвидация этого звена неизбежно повлечет резкое сокращение объемов оружейного экспорта и свертывание важных перспективных программ по созданию совместных оборонных производств", - акцентировал Бадрак.