Грузинская патриархия упрекает Путина в искажении истории взаимоотношений Грузии с Абхазией и Южной Осетией

Патриархия Грузии считает недавнее заявление президента России Владимира Путина о том, что Абхазия и Южная Осетия не входили в состав Грузии, искажением исторических фактов.

"Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина от 9 июля о не так давней истории Абхазии и так называемой Южной Осетии является интерпретацией, вызвавшей крайне негативную реакцию в нашем народе. Подобное искажение исторических фактов способствует разжиганию существующего конфликта", - говорится в заявлении патриархии Грузии.

В нем также сказано, что позиция президента России в отношении истории Грузии является "неким вызовом грузинскому государству, грузинским ученым и каждому из нас".

9 июля после инцидента с журналистом Георгием Габунией Путин призвал грузинских политиков, которые раскачивают внутриполитическую ситуацию и ведут к обострению отношений с Россией, вспомнить историю, и дал совет, как наладить отношения с Абхазией и Южной Осетией.

"Эти антироссийские настроения раздуваются в Грузии теми людьми, которые либо не знают ничего, либо знают, но игнорируют. И в конечном итоге наносят вред самой Грузии и ее народу", - заявил Путин журналистам в Екатеринбурге.

Путин напомнил, что Осетия вошла в состав Российской империи во второй половине 18-го века как самостоятельное государство, Абхазия тоже вошла в Российскую империю как княжество.

"Позднее начали происходить события в рамках единого государства: южная часть Осетии вошла в Тифлисскую губернию, никакой Грузии не было. Абхазия (...), когда разваливалась Российская империя после Первой мировой войны, подверглась попытке поглощения со стороны Грузии и при помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала", - сказал Путин, добавив, что оккупанты вели себя очень жестко.

"Еще жестче грузинские войска действовали в Осетии в 1919-1920 годах", - добавил он.

Как подчеркнул президент РФ, "все это именно то, что сегодня называется геноцидом". "Все это хорошо бы знать сегодняшним грузинским властям и не забывать об этом, если сегодняшние грузинские власти хотят наладить отношения с народами Абхазии и Южной Осетии", - сказал Путин.

Он также напомнил, что во времена Советского Союза "была образована сначала договорная Абхазская Социалистическая республика, в которую вошла сегодняшняя Грузия". Он добавил, что во времена Сталина это изменилось - Абхазия вошла в состав Грузинской Советской Социалистической республики.

"Странно, но наши правозащитники никогда не обращают внимания, но, по указанию Сталина, НКВД с Берией приняли очень жесткие меры в отношении абхазов с целью поглощения этой территории и абхазского народа", - продолжил Путин.

По его мнению, "это тяжелое наследие не просто не стал учитывать, а проигнорировал один из первых президентов современной Грузии, когда отменил вообще всякую автономию - и Аджарии, и Абхазии". "Все это привело к взрыву и братоубийственной войне", - констатировал президент.

"Я говорил в свое время Саакашвили - ни в коем случае не допускайте никаких военных действий в отношении Абхазии либо Южной Осетии, американцам то же самое говорил. Нет, пошли туда с войной. Результат известен. Россия была просто вынуждена признать независимость этих республик и защитить народ Абхазии и Южной Осетии", - сказал Путин.