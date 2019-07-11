События

14:25 11.07.2019

Лондон и Вашингтон пожалеют о задержании танкера с иранской нефтью, заявляют в КСИР

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 Великобритания и США непременно пожалеют о том, что настояли на задержании танкера с иранской нефтью вблизи Гибралтара, заявил в четверг заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави.

"Мы арендовали это судно, и мы перевозили груз. Их действия были безрассудными, и они, конечно же, будут сожалеть о содеянном", - сказал Али Фадави.

Он отметил, что Тегеран предпримет "ответные действия". По его словам, "если бы враг хоть чуть-чуть оценил возможные последствия, он бы так не поступил (не стал бы задерживать танкер - ИФ)".

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Великобритания может столкнуться с неприятными последствиями в связи с задержанием танкера близ Гибралтара.

Власти Гибралтара, британской заморской территории, задержали 4 июля танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял иранскую нефть в Сирию, что является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии.

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель затем сообщил, что власти Гибралтара задержали танкер по просьбе, которую американские власти направили Великобритании. Власти Гибралтара, в свою очередь, заявили, что действовали по собственной инициативе.

Ранее на этой неделе сообщалось, что пять вооруженных катеров КСИР безуспешно пытались задержать британский нефтяной танкер в Персидском заливе. Однако в КСИР это сообщение опровергли.

Теги: #иран #сша #великобритания #нефть #танкер
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