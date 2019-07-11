МИД сообщает об урегулировании ситуации с украинским блогером Суриным, задержанным в Иране за запуск дрона

Консульская служба Министерства иностранных дел Украины сообщает о завершении в среду, 10 июля, мер по урегулированию ситуации с украинским блогером Артемием Суриным, задержанного в Иране по подозрению в шпионаже при запуске дрона.

"Выражаем благодарность иранской стороне за сотрудничество в ходе решения этого вопроса. Указанная ситуация, как и другие чрезвычайные случаи, в которые попадают граждане Украины, находятся под личным контролем президента Украины. Отмечаем эффективную и слаженную работу посольства Украины в Иране. Защита прав граждан Украины за рубежом является миссией каждого украинского консула", - сообщает департамент Консульской службы МИД на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

По данным СМИ, Сурин был задержан иранскими правоохранителями 8 июля, заключен под стражу, прошел допросы. 10 июля при содействии украинских дипломатов он был освобожден и вывезен на территорию Азербайджана на авто с дипломатическими номерами, откуда уже отправился домой, в Украину.

Сурин начал свое кругосветное путешествие в октябре минувшего года, он намеревался побывать в 40 странах на всех континентах и пересечь три океана без авиаперелетов.