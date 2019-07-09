Победившая в конкурсе на должность в ВАСК судья незаконно начисляла себе 400% премий и скрывает имущество мужа – ЦПК

Победившая в конкурсе на должность заместителя руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) Оксана Литвинова незаконно начисляла себе 400% премий и скрывает имущество мужа, констатирует общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).

Как сообщила пресс-служба ЦПК во вторник, Литвинова, которую могут назначить на должность в ВАКС, ранее была руководителем аппарата Апелляционного суда Киевской области, где по ней осуществлялось дисциплинарное производство о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей.

"По нашим источникам, Литвинова течение 2017-2018 годов насчитывала себе и своему заместителю Оксане Зельдич, которую без конкурса перевели в аппарат ВАКС, премии от 100-400%. В то же время секретарям судебных заседаний и помощникам насчитывалось лишь 25-50%, а иногда они вообще оставались без премий. По указанным фактам, собрание судей Апелляционного суда Киевской области объявляли недоверие Литвиновой", - сообщили в ЦПК.

Кроме того, по информации антикоррупционной организации, Литвинова скрывает активы мужа в своей электронной декларации за 2018 год.

"Во-первых, она не указала его доходы, указав, что он "не предоставил информацию". Это влечет за собой полную проверку ее декларации. Во-вторых, Литвинова не задекларировала адвокатское бюро "Литвинова", владельцем и директором которого является ее муж", – сообщает "Центр противодействия коррупции".

ЦИК также отмечает, что согласно данным из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, муж Литвиновой от августа 2018 года является ипотекодержателем на $85 тыс., однако эта информация не отражена в декларации жены в разделе "Денежные активы" как средства заемные третьим лицам.

Кроме того, в разделе "Расходы и сделки субъекта декларирования" не указана сама сделка по приобретению права требования по кредитному договору.

"Более того, с учетом остатков денежных активов семьи Литвиновых по состоянию на конец 2017 года и доходов за 2018 год, у них просто не хватило бы средств, чтобы перекупить долг в размере $85 тыс., ведь в 2018 году семья приобрела автомобиль Volvo С70 2012 выпуска за 0,5 млн грн", - сказано в сообщении ЦПК.

Кроме того, по информации антикоррупционной организации, Литвинова в декларациях за 2015, 2017 и 2018 годы не указала сделок на покупку или продажу автомобилей Daewoo FSO Lanos TF69Y 2008 года выпуска, Mazda -6 2007 года выпуска, и Volvo X90 2013 года выпуска.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) должно было бы проверить декларацию Литвиновой во время спецпроверки после того, как она стала победителем конкурса на должность в ВАКС. Пока неизвестно, нашло ли НАПК нарушения, однако этот орган уже давно себя дискредитировал из-за того, что закрывал глаза на грубые нарушения в декларациях топ-чиновников. Установленные НАПК нарушений могли бы не допустить Литвинову к этой ответственной антикоррупционной должности", - заявила член правления "Центра противодействия коррупции" Елена Щербань.

По информации ЦПК, сейчас Литвинова как кандидат на должность в ВАКС проходит специальную проверку.