События

19:07 05.07.2019

Председателем Совета судей Украины ССУ избран Богдан Монич

1 мин читать
Председателем Совета судей Украины ССУ избран Богдан Монич

Председателем Совета судей Украины (ССУ) избран Богдан Монич.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Совета судей Украины в соцсети Фейсбук, в поддержку Монича было отдано 23 голоса.

"Я благодарю за доверие, коллеги, в том числе спасибо и тем, кто проголосовал против меня. Это говорит о том, что есть куда совершенствоваться. Мне кажется, что Совет показал, что он действительно коллегиальный орган. Надеюсь, мы и в дальнейшем будем работать слаженно ", - сказал новый председатель ССУ.

Члены Совета судей поздравили Монича с избранием.

Теги: #ссу #председатель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:30 21.06.2019
Глава совета судей Украины заявил о давлении со стороны Администрации президента

Глава совета судей Украины заявил о давлении со стороны Администрации президента

16:30 21.06.2019
Глава совета судей Украины заявил о давлении со стороны Администрации президента

Глава совета судей Украины заявил о давлении со стороны Администрации президента

16:27 21.06.2019
Глава совета судей Украины заявил о давлении со стороны Администрации президента

Глава совета судей Украины заявил о давлении со стороны Администрации президента

06:33 20.06.2019
Си Цзиньпин едет на встречу с Ким Чен Ыном

Си Цзиньпин едет на встречу с Ким Чен Ыном

21:44 05.06.2019
Вебер переизбран лидером крупнейшей политической группы Европарламента

Вебер переизбран лидером крупнейшей политической группы Европарламента

19:25 28.05.2019
Меркель предложит кандидатуру Вебера на пост главы Еврокомиссии

Меркель предложит кандидатуру Вебера на пост главы Еврокомиссии

07:54 09.02.2019
Председатель ОБСЕ предложил Украине обеспечить допуск наблюдателей от России на президентские выборы

Председатель ОБСЕ предложил Украине обеспечить допуск наблюдателей от России на президентские выборы

08:00 18.12.2018
Си Цзиньпин заявил, что в Китае одержана решительная победа над коррупцией

Си Цзиньпин заявил, что в Китае одержана решительная победа над коррупцией

23:39 06.12.2018
Делегаты ХДС избирают преемника Меркель на пост главы партии

Делегаты ХДС избирают преемника Меркель на пост главы партии

13:50 05.10.2018
Председателем ЦИК, по непроверенной информации, избрана Слипачук – "Опора"

Председателем ЦИК, по непроверенной информации, избрана Слипачук – "Опора"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ выявила в Винницкой области механизм присвоения бюджетных средств, организованный одним из вице-премьеров

Один украинский военный ранен и четверо получили боевые травмы в пятницу на Донбассе

Предложенный на пост главы Луганской ОВГА Комарницкий отвергает обвинения в поддержке так называемой "ЛНР" в 2014 году

Кабмин назначил Нефьодова главой таможни и уволил его из МЭРТ

Гройсман раскритиковал решение судьи заблокировать выплату "Нафтогазом" дивидендов за 2018г

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ выявила в Винницкой области механизм присвоения бюджетных средств, организованный одним из вице-премьеров

Рада на внеочередном заседании 11 июля рассмотрит законопроекты об усилении ответственности за сексуальные преступления в отношении детей

Один украинский военный ранен и четверо получили боевые травмы в пятницу на Донбассе

Зеленский поблагодарил освободителей Краматорска и Славянска и жителей этих городов за проявленную в 2014 году гражданскую позицию

Суд приостановил действие решения Кабмина о праве назначении и увольнения им главы и членов правления "Нафтогаза"

ВСУ готовятся к разным вариантам развития ситуации со стороны РФ

Предложенный на пост главы Луганской ОВГА Комарницкий отвергает обвинения в поддержке так называемой "ЛНР" в 2014 году

ГБР возбудило дело из-за нападения нардепа на председателя поселкового совета в Черниговской области

В Роттердаме запретили употреблять марихуану в общественных местах

Гройсман поручил проверить данные об увеличении на треть выставленных угольным предприятиям на июль счетов за э/э

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА