Председателем Совета судей Украины (ССУ) избран Богдан Монич.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Совета судей Украины в соцсети Фейсбук, в поддержку Монича было отдано 23 голоса.

"Я благодарю за доверие, коллеги, в том числе спасибо и тем, кто проголосовал против меня. Это говорит о том, что есть куда совершенствоваться. Мне кажется, что Совет показал, что он действительно коллегиальный орган. Надеюсь, мы и в дальнейшем будем работать слаженно ", - сказал новый председатель ССУ.

Члены Совета судей поздравили Монича с избранием.