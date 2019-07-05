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13:27 05.07.2019

Бубка отвергает заявления о скупке голосов членов МОК при выборе города, принимавшего игры летней Олимпиады-2016

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Бубка отвергает заявления о скупке голосов членов МОК при выборе города, принимавшего игры летней Олимпиады-2016

Президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, член исполкома Международного Олимпийского комитета и олимпийский чемпион Сергей Бубка отвергает заявления бывшего губернатора бразильского штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрала о скупке голосов членов МОК при выборе города, принимавшего игры летней Олимпиады 2016 года.

"Я полностью отвергаю все ложные заявления бывшего губернатора штата Рио, который в настоящее время отбывает длительный срок за коррупцию", - написал он в своем аккаунте в Твиттер в пятницу.

Бубка также сообщил, что пятый президент Международной Ассоциации легкоатлетических федераций Ламин Диак (фр. Lamine Diack) никогда не связывался с ним по поводу голосования на выборах.

"Г-н Диак никогда не связывался со мной по поводу моего голосования на выборах принимающем городе на Олимпийских играх 2016 года. Мои адвокаты напишут г-ну Диаку, чтобы попросить его объяснить обвинения г-на Кабрала, который в своих показаниях ошибочно утверждает, что г-н Диак мог обеспечить мой голос", - написал он.

Бубка также добавил, что проинструктирует своих адвокатов использовать все имеющиеся в их распоряжении законные средства и сохранить все его права.

Как сообщалось, в пятницу бразильская медиакомпания "Глобу" сообщила, что бывший губернатор бразильского штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал сознался в подкупе голосов членов Международного олимпийского комитета при выборе города, принимавшего игры летней Олимпиады 2016 года.

По словам Кабрала, за общую сумму в $2 млн были подкуплены голоса девяти членов МОК.

Кабрал также сообщил, что о противозаконных деяниях были осведомлены бывший префект города Рио-де-Жанейро Эдуарду Паес, а также бывшие президенты страны Жозе Инасиу Лула да Силва и Мишел Темер.

Теги: #бубка #нок #мок
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