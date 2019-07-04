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19:29 04.07.2019

Экс-первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский вновь возглавил корпорацию "Богдан"

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Экс-первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский вновь возглавил корпорацию "Богдан"

Олег Гладковский, занимавший должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) до марта текущего года, вновь возглавил корпорацию "Богдан", президентом которой он был с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу.

"Гладковский после почти пяти лет на госслужбе вновь вернулся к руководству корпорацией, основателем и конечным бенефициаром которой он является, и будет курировать работу импортерских и дилерских предприятий, и отвечать за стратегию автомобильных заводов в Луцке и Черкассах", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 4 марта текущего года указами уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля.

Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Корпорация в рамках выполнения инвестиционной программы построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

В 2014 году завод в Черкассах перепрофилирован на выпуск военной техники.

По состоянию на 2019 год в корпорацию, помимо двух заводов, входит импортерский бизнес по автобрендам Hyundai, Haval, Great Wall, JAC, дилерский бизнес «Богдан-Автохолдинг» с торгово-сервисными предприятиями во всех регионах Украины.

Теги: #гладковский #богдан #корпорация
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