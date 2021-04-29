Экс-первый замсекретаря СНБО Гладковский намерен обратиться в ЕСПЧ из-за "политического преследования"

Президент корпорации "Богдан", экс-первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за "системного политического преследования его семьи и компаний, который входили или входят в состав корпорации", сообщается на сайте корпорации в четверг.

"На такой шаг его вынудил пойти правовой беспредел, признаки которого постоянно присутствуют в действиях государственных структур, работающих заангажированно и преследующих прежде всего медийный результат",- отмечается в сообщении пресс-службы.

Гладковский будет заявлять о нарушении ст.18 Европейской конвенции по правам человека, которая запрещает политические преследования.

"Президент корпорации "Богдан" считает, что за годы преследований наглядно прослеживается ручное управление правоохранительными органами и судами со стороны властной вертикали в Украине", - говорится в сообщении.

При этом пресс-служба акцентирует внимание на том, что на показательных мероприятиях действующей власти техника производства предприятий корпорации "Богдан" используется для демонстрации достижений в укреплении обороноспособности Вооруженных сил Украины, что, по мнению компании, на фоне процессуального прессинга вызывает как минимум недоумение.

Как сообщалось со ссылкой на источник в Государственном бюро расследований (ГБР), в среду проводились обыски, в том числе в подразделениях автокомпании "Богдан Моторс" (объединяет два завода корпорации в Черкассах и Луцке – ИФ) в рамках уголовного производства по фактам закупки Минобороны Украины военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества (в том числе санитарных автомобилей "Богдан 2251"и авто повышенной проходимости "Богдан (МАЗ) 63172).

Ранее Гладковский заявил о намерении подать в суд на Национальное антикоррупционное бюро из-за "преследования его семьи".

В феврале 2019 года команда журналистских расследований Bihus.Info представила фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (ранее имели фамилию Свинарчук), совместно с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают: к коррупционным сделкам причастны первый замсекретаря СНБО Украины Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего на то время президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-"прокладки", одной из таких фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на то время принадлежавший Порошенко.

Утром 26 апреля 2021 года Игорь Гладковский прибыл в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, где ему был вручен обвинительный акт для дальнейшего рассмотрения дела в суде.