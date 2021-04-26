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22:20 26.04.2021

Игорь Гладковский о судебном иске против НАБУ: мы хотим открытый прозрачный суд с привлечением международных экспертов

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Игорь Гладковский о судебном иске против НАБУ: мы хотим открытый прозрачный суд с привлечением международных экспертов

Предприниматель Игорь Гладковский, один из подозреваемых по делу "Оптимумспецдеталь", лично не получал повесток с вызовом в правоохранительные органы.

Соответствующее заявление сам Гладковский сделал в интервью "5 каналу" в понедельник.

"По поводу так называемого розыска. Игорь Гладковский ни от кого не прятался и не прячется. Это первое. Во-вторых, где-то месяц назад я перенес тяжелую форму COVID-19. После этого я уехал на плановое медицинское обследование, о котором сообщил всем заинтересованным сторонам - заранее, в установленных законом рамках, времени и формах. Эти все повестки, которые я якобы получал, я ни разу не получал - ни один, ни два, ни три раза", - отметил Гладковский.

"Так называемый розыск, которого даже нет ни в базе МВД, ни в одной базе мира, он абсолютно фейковый, и он вредит моей деловой репутации, моей компании (…)", - сообщил предприниматель.

Он добавил, что будет настаивать на проведении открытого прозрачного суда с привлечением международных экспертов.

"Мы пишем очень много ходатайств, даем наши доказательства, но нас никто не слышит. Поэтому единственное, что мы видим, это открытый суд", - подчеркнул Гладковский.

Он уточнил, что прибыл в понедельник в Специализированную антикоррупционную прокуратуру потому, что "увидел повестку в интернете".

"Это было процессуальное действие, я пришел на повестку, которую увидел в интернете, все остальное вам могут рассказать адвокаты. Никаких новых или иных подозрений или допросов, как вы сказали, не было, и нет", - уточнил Гладковский.

Предприниматель добавил, что он планирует вернуться к лечению на несколько недель.

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля 2019 года фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (ранее имели фамилию Свинарчук), совместно с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают: к коррупционным сделкам причастны первый замсекретаря СНБО Украины Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего на то время президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-"прокладки", одной из таких фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на то время принадлежавший Порошенко.

Утром 26 апреля 2021 года Игорь Гладковский прибыл в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, где ему был вручен обвинительный акт для дальнейшего рассмотрения дела в суде.

Теги: #заявление #украина #гладковский
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