В ВАКС направлено дело по обвинению Гладковского нанесении ущерба государству на 17,4 млн грн

Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры по материалам досудебного расследования детективов Национального антикоррупционного бюро Украины направлен в суд обвинительный акт по обвинению бывшего первого заместителя секретаря СНБО, экс-заместителя министра обороны и директора департамента Министерства обороны в нанесении ущерба государству на 17,4 млн грн.

"Как уже сообщалось, в ходе досудебного расследования установлено, что экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он и его близкие лица имеют долю собственности, а именно – "Богдан моторс", - сообщает пресс-служба САП.

Чиновник обеспечил закупку за счет госбюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящей в состав "Богдан Моторс".

Также установлено, что заместитель министра обороны и директор департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Минобороны организовали закупку в рамках гособоронного заказа грузовых автомобилей.

Кроме того выяснилось, договор между Министерством обороны и компанией-производителем предусматривал частичную предоплату, а также фиксирование цены товаров. Однако за товары была увеличена и ответственные за проведение закупки должностные лица департамента Минобороны ее согласовали, предварительно согласовав этот вопрос с заместителем министра обороны.

Как следствие, фирме незаконно переплатили 17,4 млн грн.

"На сегодня досудебное расследование по делу закончено. Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу", - сообщили в САП.

Отмечается, что с июня 2020г. продолжалось ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования.

Как сообщалось, 17 октября 2019 года бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского задержали в аэропорту "Борисполь" (Киев) детективы НАБУ. 18 октября САП сообщила, что он уведомлен о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений.

19 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей до 15 декабря 2019 года с правом внесения залога в 10 млн грн. Утром 21 октября за Гладковского его близкие внесли залог. Он покинул СИЗО.

21 декабря ВАКС удовлетворил прошение адвокатов Гладковского и разрешил бывшему чиновнику не носить электронное средство контроля (электронный браслет). Вместе с тем у Гладковского остался ряд других обязательств, как то: обязательство являться по вызову, не общаться с определенными свидетелями по делу, не покидать г.Киев и Киевскую область без разрешения, сдать паспорта для выезда за границу.

15 апреля срок действия обязательств, возложенных на Гладковского, продлен до 5 июня 2020 года.

14 мая 2020г в САП сообщили, что экспертиза по делу бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Гладковского установила убытки на сумму более 17,44 млн грн вместо 10,62 млн грн, в связи с этим ему изменено подозрение.