События

12:44 02.07.2021

В ВАКС направлено дело по обвинению Гладковского нанесении ущерба государству на 17,4 млн грн

3 мин читать
В ВАКС направлено дело по обвинению Гладковского нанесении ущерба государству на 17,4 млн грн

Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры по материалам досудебного расследования детективов Национального антикоррупционного бюро Украины направлен в суд обвинительный акт по обвинению бывшего первого заместителя секретаря СНБО, экс-заместителя министра обороны и директора департамента Министерства обороны в нанесении ущерба государству на 17,4 млн грн.

"Как уже сообщалось, в ходе досудебного расследования установлено, что экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он и его близкие лица имеют долю собственности, а именно – "Богдан моторс", - сообщает пресс-служба САП.

Чиновник обеспечил закупку за счет госбюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящей в состав "Богдан Моторс".

Также установлено, что заместитель министра обороны и директор департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Минобороны организовали закупку в рамках гособоронного заказа грузовых автомобилей.

Кроме того выяснилось, договор между Министерством обороны и компанией-производителем предусматривал частичную предоплату, а также фиксирование цены товаров. Однако за товары была увеличена и ответственные за проведение закупки должностные лица департамента Минобороны ее согласовали, предварительно согласовав этот вопрос с заместителем министра обороны.

Как следствие, фирме незаконно переплатили 17,4 млн грн.

"На сегодня досудебное расследование по делу закончено. Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу", - сообщили в САП.

Отмечается, что с июня 2020г. продолжалось ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования.

Как сообщалось, 17 октября 2019 года бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского задержали в аэропорту "Борисполь" (Киев) детективы НАБУ. 18 октября САП сообщила, что он уведомлен о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений.

19 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей до 15 декабря 2019 года с правом внесения залога в 10 млн грн. Утром 21 октября за Гладковского его близкие внесли залог. Он покинул СИЗО.

21 декабря ВАКС удовлетворил прошение адвокатов Гладковского и разрешил бывшему чиновнику не носить электронное средство контроля (электронный браслет). Вместе с тем у Гладковского остался ряд других обязательств, как то: обязательство являться по вызову, не общаться с определенными свидетелями по делу, не покидать г.Киев и Киевскую область без разрешения, сдать паспорта для выезда за границу.

15 апреля срок действия обязательств, возложенных на Гладковского, продлен до 5 июня 2020 года.

14 мая 2020г в САП сообщили, что экспертиза по делу бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Гладковского установила убытки на сумму более 17,44 млн грн вместо 10,62 млн грн, в связи с этим ему изменено подозрение.

Теги: #гладковский #суд #вакс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:39 02.07.2021
Киевский апелляционный суд вернул жалобы представителя собственника имущества, поданные в интересах сына Януковича

Киевский апелляционный суд вернул жалобы представителя собственника имущества, поданные в интересах сына Януковича

19:47 01.07.2021
Один из руководителей харьковской лаборатории Госпродпотребслужбы пойдет под суд за попытку подкупа прокурора

Один из руководителей харьковской лаборатории Госпродпотребслужбы пойдет под суд за попытку подкупа прокурора

18:19 01.07.2021
Витренко оспорит предписание НАПК главе набсовета "Нафтогаза" с требованием расторгнуть с ним контракт

Витренко оспорит предписание НАПК главе набсовета "Нафтогаза" с требованием расторгнуть с ним контракт

18:34 30.06.2021
В суд направлены дела против руководства инициативных групп "Украинского выбора" в Крыму

В суд направлены дела против руководства инициативных групп "Украинского выбора" в Крыму

18:38 29.06.2021
Зеленский о принятии закона о работе ВККС: надеюсь, никому не удалось спрятать в законопроекте юридические "мины", как можно скорее ожидаю на подпись

Зеленский о принятии закона о работе ВККС: надеюсь, никому не удалось спрятать в законопроекте юридические "мины", как можно скорее ожидаю на подпись

12:51 25.06.2021
Президент Молдовы заявила, что подаст в суд на депутатов-социалистов, которые обвиняют ее в похищении Чауса

Президент Молдовы заявила, что подаст в суд на депутатов-социалистов, которые обвиняют ее в похищении Чауса

12:24 24.06.2021
Несоответствующая судебная реформа в Украине может замедлить достижение целей в других реформах – Представительство ЕС

Несоответствующая судебная реформа в Украине может замедлить достижение целей в других реформах – Представительство ЕС

03:24 23.06.2021
Парижский суд завершил рассмотрение дела о финансировании предвыборной кампании Саркози и вынесет решение в сентябре

Парижский суд завершил рассмотрение дела о финансировании предвыборной кампании Саркози и вынесет решение в сентябре

01:29 23.06.2021
Суд оставил Антоненко и Кузьменко под домашним арестом

Суд оставил Антоненко и Кузьменко под домашним арестом

17:46 22.06.2021
Апелляционный суд оставил экс-нардепа Семенченко под стражей

Апелляционный суд оставил экс-нардепа Семенченко под стражей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мониторинговая миссия ПАСЕ посетит Украину на следующей неделе - нардеп Кравчук

ГБР сообщило о подозрении чиновникам "Кузни на Рыбальском" и Минобороны из-за поставок военной техники низкого качества

Кулеба призывает страны присоединяться к Крымской платформе для защиты их собственных интересов

В Украине за сутки зафиксировано 696 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 1 197 человек, 33 летальных случая

На Донбассе российские наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня, один боец ВСУ ранен

ПОСЛЕДНЕЕ

НАПК и "Львовский регуляторный хаб" разработали новые инструменты для регуляторной и антикоррупционной экспертизы

Разумков об обуви женщин-военнослужащих на параде: у нас предусмотрена военная форма

Мониторинговая миссия ПАСЕ посетит Украину на следующей неделе - нардеп Кравчук

Столичная власть считает невозможным введение в эксплуатацию "дома-монстра" на Подоле – замглавы КГГА Бондаренко

ГБР сообщило о подозрении чиновникам "Кузни на Рыбальском" и Минобороны из-за поставок военной техники низкого качества

В Украине ожидается неустойчивая погода, местами грозы, град и шквальный ветер

Кулеба призывает страны присоединяться к Крымской платформе для защиты их собственных интересов

Станция киевского метро "Дворец спорта" будет закрыта на вход и выход 4 июля из-за антитеррористических учений

Во Львовской области 11-летний мальчик погиб за рулем автомобиля - полиция

В Раде призвали министра обороны провести служебное расследование по поводу решения о необходимости курсанткам маршировать на каблуках во время парада ко Дню Независимости

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА