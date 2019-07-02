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18:50 02.07.2019

Германия оштрафовала Facebook на $2,3 млн

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Германия оштрафовала Facebook на $2,3 млн

Власти Германии оштрафовали компанию Facebook Ireland Limited на $2,3 млн (2 млн евро) в соответствии с немецким сетевым законодательством, сообщает во вторник федеральное ведомство юстиции ФРГ.

По данным ведомства, компания обязалась ежегодно предоставлять отчет на немецком языке о рассмотрении жалоб на незаконные публикации. Представленный отчет от июля 2018 года, однако, оказался неполным, в нем отражены не все жалобы. Он не дает "полной, прозрачной картины организации и хода обработки жалоб на неправомерные публикации".

Как отмечают СМИ, отчет Facebook за первую половину 2018 года не отражает фактическое количество жалоб на незаконное содержание, которое в Германии включает в себя антисемистские материалы, разжигающие вражду в отношении групп людей по религиозному или этническому признаку.

В отчете также указана неполная информация о языковых навыках и обучении персонала, занимающегося обработкой жалоб пользователей социальной сети.

Решение пока не вступило в законную силу, компания вправе его обжаловать.

Теги: #facebook #штраф #германия
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