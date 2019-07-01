Молдова готова отдать иностранцу пост генпрокурора

Кандидат на пост генерального прокурора Молдовы не обязан обладать гражданством республики и будет отбираться по согласованию между партиями парламентского большинства, заявила премьер-министр республики Майя Санду.

"Большинством голосов правительство сегодня поддержало поправки в закон о прокуратуре, которые предусматривают, что кандидат на должность генерального прокурора не обязан обладать гражданством Молдовы. Парламент принял этот закон в первом чтении, для второго чтения правительство должно было высказаться", - сказала Санду журналистам в понедельник в правительстве.

Она напомнила, что генпрокурор Эдуард Харунжен пока отказывается уходить в отставку, несмотря на требования президента, премьер-министра и представителей гражданского общества.

"Мы не можем допустить, чтобы человек, который выполнял политические заказы олигарха Владимира Плахотнюка в прокуратуре, оставался и далее на посту генпрокурора. Мы добьемся его отставки, а потом приступим к отбору кандидата на эту должность", - сказала премьер.

По ее словам, поправки в закон принимаются для того, чтобы расширить возможности участия в конкурсе и кандидатов из стран Евросоюза.

"Мы пока не достигли компромисса в этом вопросе с Партией социалистов. Но мы выберем достойного кандидата", - отметила Санду.

Отвечая на вопросы журналистов, она сказала, что не будет настаивать на определенной кандидатуре.

"Я назвала кандидатуру Лауры Кодруцы Ковеси и пригласила ее в Кишинев. Нам интересен ее опыт борьбы с коррупцией в Румынии. Это не значит, что она непременно должна стать генпрокурором Молдавии. Она может стать и консультантом в прокуратуре или Высшем Совете магистратуры - для того, чтобы как можно быстрее вернуть доверие граждан к судебной системе", - сказала Санду.

Лаура Кодруца Ковеси занимала пост генпрокурора Румынии шесть лет, а в 2013 году возглавила Национальное антикоррупционное управление Румынии. Под ее руководством ведомство завело несколько тысяч уголовных дел, в которых фигурировали министры, мэры, судьи, таможенники, депутаты и бывший премьер Виктор Понта, 90% обвиняемых были осуждены. В конце мая в тюрьму был отправлен и главный румынский олигарх, лидер Социал-демократической партии Ливиу Драгня, который дружил с молдавским олигархом Плахотнюком.

По требованию Минюста, Ковеси была отправлена в отставку с поста главы антикоррупционного управления в июле прошлого года. Она является одним из основных кандидатов на пост руководителя прокуратуры Европейского Союза.