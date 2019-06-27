Зеленский сменил членов конкурсной комиссии по директору ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом изменил персональный состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований, сменив трех из девяти членов, назначенных в комиссию по президентской квоте.

Указ №457/2019 от 26 июня "Об определении лиц в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований" был опубликован на сайте главы государства в четверг утром.

Согласно документу, Зеленский включил в состав конкурсной комиссии ведущего научного сотрудника отдела проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государства и права им.Корецкого Нацакадемии наук Украины Оксану Квашу; завотделом проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государства и права им.Корецкого НАНУ Александра Костенко; начотдела подготовки прокуроров по организации работы в органах прокуратуры и преподавания профессиональной этики Института спецподготовки Нацакадемии прокуратуры Украины Виктора Кощинца (все трое – по согласию).

Этим же указом президент освободил от исполнения обязанностей членов комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора ГБР завкафедрой гражданского права юридического факультета Киевского национального университета им.Шевченко, академика Национальной академии правовых наук Украины Романа Майданика, профессора кафедры теории права и государства юрфака КНУ Т.Шевченко Виктора Самохвалова и партнера юридической фирмы "Саенко Харенко" Татьяну Слипачук.

Как следствие, говорится в указе Зеленского, признается утратившим силу указ Президента Украины от 27 февраля 2016г № 69 "Об определении лиц в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований".

"Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в документе.

Как сообщалось, закон Украины "О Государственном бюро расследований" был принят Верховной Радой 12 ноября 2015 года и подписан президентом 14 января 2016 года. Согласно документу, закон вступает в силу со дня создания Кабинетом министров Государственного бюро расследований, но не позднее 1 марта 2016 года.

27 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал указ "Об определении лиц в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований". В состав комиссии от главы государства вошли: заведующий кафедрой гражданского права юридического факультета Киевского национального университета, академик Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук, профессор Роман Майданик, профессор кафедры теории права и государства юридического факультета КНУ Т.Шевченко Виктор Самохвалов и партнер юридической фирмы "Саенко Харенко" Татьяна Слипачук.

Кабинет министров Украины утвердил 29 февраля состав конкурсной комиссии по созданию ГБР в составе шести человек – по три представителя от президента и правительства, и ожидал еще троих представителей от парламента.

В ходе заседания Кабмин утвердил кандидатуры шестерых членов комиссии, а именно: предложенных президентом кандидатов и от правительства - первого заместителя министра внутренних дел МВД Эку Згуладзе, первого заместителя министра юстиции Наталью Севостьянову и члена коллегии МВД, народного депутата Антона Геращенко (фракция "Народный фронт");.

Кроме того, правительство приняло обращение в парламент с просьбой подать своих кандидатов в конкурсную комиссию по избранию директора ГБР и по поводу необходимости внести изменения в закон об этом Бюро.