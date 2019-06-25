Неизвестные бросили дымовые шашки во время встречи Порошенко с избирателями в Стрыю

Неизвестные бросили дымовые шашки во время выступления экс-президента Украины Петра Порошенко перед присутствующими участниками встречи в Стрыю (Львовская обл.), сообщил экс-пресс-секретарь пятого президента Святослав Цеголко.

"Стрый. Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу президента Петра Порошенко с громадаой", – написал он на своей странице в Фейсбук во вторник вечером.

Экс-пресс-секретарь подчеркнул, что "две характерные вещи: один из провокаторов русскоязычный; шашки бросили во время заявления Порошенко о попытках запрета Украинской Церкви".

Цеголко разместил видео с задымлением территории около сцены.

"Реванш не пройдет!", – добавил экс-пресс-секретарь пятого президента Украины.