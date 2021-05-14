В Стрые открылось обновленное приемное отделение районной больницы

В городе Стрый (Львовская область) завершилась реконструкция приемного отделения центральной районной больницы стоимостью 9 млн грн.

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство" учреждение отремонтировали и оснастили медицинской техникой, отмечается в сообщении Львовской облгосадминистрации.

"Сметная стоимость проекта составляет более 9 млн гривен. А все работы выполнили за счет государства и Стрыйского горсовета. Также сама больница взяла на себя расходы, связанные с разработкой проектно-сметной документации", - написал глава ОГА Максим Козицкий на своей странице в Facebook.

Кроме оборудования современной медицинской техникой, такой как томограф и система УЗИ, в больнице сделали капитальный ремонт: заменили окна и сантехнику, установили новую мебель, провели внутренние отделочные работы, обустроили помещения для оказания неотложной помощи.

Сейчас отделение работает в круглосуточном режиме, оказывая медицинскую помощь в неотложных состояниях. По данным ОГА, в год приемное отделение Стрыйской центральной районной больницы обслуживает около 10 тыс. пациентов, поступающих на стационарное лечение. Кроме того, в травмпункт больницы ежегодно обращается около 5 тыс. человек.

"Обновленное отделение и новое оборудование позволят быстро установить диагноз и помогут врачам оперативно оказать неотложную помощь для спасения пациентов", - отметил глава Львовской ОГА.

В то же время, по словам заместителя главы ОГА Ивана Собко, во Львовской области реконструкция приемных отделений медучреждений, проводящаяся в рамках программы "Большое Строительство", завершена на 99,9%.

Из девяти опорных больниц области участие в программе приняли восемь. В Дрогобычской городской больницы еще устанавливают новые лифты, а в Червоноградской центральной городской больнице, после масштабной реконструкции, еще ожидается открытие отдельных специализированных кабинетов (УЗИ, МРТ и т.д.).

Как сообщалось, 12 мая после реконструкции открыли обновленное приемное отделение Червоноградской центральной городской больницы, которое по своему оснащению теперь является одним из лучших в регионе.