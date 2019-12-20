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02:36 20.12.2019

Во Львовской области горел полигон твердых бытовых отходов

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Во Львовской области горел полигон твердых бытовых отходов

Спасатели около семи часов тушили возгорание на полигоне твердых бытовых отходов в райцентре Стрый Львовской области, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС во Львовской области.

"18 декабря в 13:30 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в городе Стрый на улице Нижанковского. Пожар возник на открытой территории городского полигона ТБО", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пожар ликвидировали в 21:03 18 декабря. Огонь уничтожил мусор отдельными очагами на площади 2500 м.кв. Тушение пожара осложнялось сильными порывами ветра. Пострадавших в результате пожара нет.

К ликвидации возгорания привлекли 23 пожарных и 7 единиц техники. Причину возгорания устанавливают сотрудники полиции.

Теги: #свалка #стрый #пожар
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