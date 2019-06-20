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03:24 20.06.2019

Прокуратурой АР Крым начато уголовное производство по фактам очередных обысков на полуострове

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Прокуратурой АР Крым начато уголовное производство по фактам очередных обысков на полуострове

В связи с очередными обысками правоохранителями оккупационной власти домовладений крымских татар в Белогорском районе АР Крым начато уголовное производство, сообщили в прокуратуре Автономной Республики Крым.

"19 июня 2019 года, по предварительной информации, представители оккупационных правоохранительных органов на временно оккупированной территории полуострова проводят обыски в двух домовладениях крымских татар в Белогорском районе АР Крым", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в среду.

По данному факту под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым Главное управление Национальной полиции в АР Крым и г.Севастополе начало уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища при проведении указанных незаконных обысков (ч. 2 чт. 162 УК Украины).

Теги: #крым #прокуратура #обыски
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