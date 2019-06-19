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18:56 19.06.2019

Портнова вновь взяли на работу на юрфак Киевского национального университета им.Т.Шевченко - СМИ

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Портнова вновь взяли на работу на юрфак Киевского национального университета им.Т.Шевченко - СМИ

 Бывший заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича юрист Андрей Портнов вновь будет работать на кафедре конституционного права юридического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, сообщило "Радио Свобода" со ссылкой на руководителя отдела кадров вуза Алексея Иванченко.

"Портнова Андрея Владимировича принять с 1.09.2019 по 30.06.2020 года на условиях срочного трудового договора до проведения конкурса на должность профессора кафедры конституционного права", - процитировал Иванченко приказ о трудоустройстве Портнова.

Он пояснил, что процедура принятия на работу до проведения конкурса применяется ко всем преподавателям, которые не входят в штат университета. По его словам, конкурс обычно проходит посреди учебного года, зимой или весной. Если преподаватель проходит конкурс, его засчитывают на следующий учебный год уже как штатного.

Портнов работал на кафедре конституционного права юридического факультета в КНУ им.Шевченко с 2009 по 2014 год как совместитель, был уволен в связи с принятием на его должность штатного работника.

Теги: #университет #портнов
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