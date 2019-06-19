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10:14 19.06.2019

Актуальные вопросы двустороннего прекращения огня на Донбассе и разведение сил в районе Станицы Луганской обсудили командующий ООС и делегация СММ ОБСЕ

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Актуальные вопросы двустороннего прекращения огня на Донбассе и разведение сил в районе Станицы Луганской обсудили командующий ООС и делегация СММ ОБСЕ

Командующий Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Александр Сирский и делегация Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине во главе с заместителем главы миссии Марком Этерингтоном обсудили актуальные вопросы двустороннего прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

"Во время встречи командующий ООС проинформировал заместителя главы СММ ОБСЕ относительно текущего состояния с безопасностью в районе проведения операции Объединенных сил, ходе восстановления объектов гражданской инфраструктуры, гуманитарной поддержки населения, ситуации по минной безопасности в районе ответственности и тому подобное", - сообщает в среду утром пресс-центр операции Объединенных сил на странице в соцсети Фейсбук.

Согласно информации, в рабочем формате стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, а также разведение сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская.

"Командующий Объединенных сил отметил, что с украинской стороны все необходимые меры по выполнению требований Минских договоренностей выполняются в полном объеме. Впрочем, из-за постоянных огневых провокаций со стороны российских оккупационных войск, процесс разведения сторон на определенном участке района ООС откладывается", - подчеркнули в пресс-центре ООС.

Теги: #перемирие #оос #обсе #донбасс
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