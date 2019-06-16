События

10:54 16.06.2019

Самолет из Таллина в Вену вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам

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Самолет из Таллина в Вену вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам

Вылетевший в воскресенье утром самолет эстонской авиакомпании Nordica был вынужден вернуться назад из-за технической неисправности.

Как сообщила пресс-служба компании, самолет развернулся над Ригой около 8 утра вскоре после вылета.

"Пассажирам угрозы не было. Капитан развернул самолет назад в Таллин, была произведена его замена, и вскоре будет дан вновь старт в Вену", - пояснил начальник службы коммуникации Тоомас Уйбо.

Nordica извинилась перед пассажирами и заверила, что обеспечение безопасности для компании является главным приоритетом.

Теги: #самолет #инцидент #эстония
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