Самолет из Таллина в Вену вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам

Вылетевший в воскресенье утром самолет эстонской авиакомпании Nordica был вынужден вернуться назад из-за технической неисправности.

Как сообщила пресс-служба компании, самолет развернулся над Ригой около 8 утра вскоре после вылета.

"Пассажирам угрозы не было. Капитан развернул самолет назад в Таллин, была произведена его замена, и вскоре будет дан вновь старт в Вену", - пояснил начальник службы коммуникации Тоомас Уйбо.

Nordica извинилась перед пассажирами и заверила, что обеспечение безопасности для компании является главным приоритетом.