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22:26 14.06.2019

С канала ZIK увольняются гендиректор и журналисты

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С канала ZIK увольняются гендиректор и журналисты

С телеканала ZIK увольняется генеральный директор Игорь Туркевич и еще ряд журналистов после известия о приобретении канала народным депутатом Украины Тарасом Козаком (фракция "Оппозиционный блок").

"Причины, я думаю, понятны", - сказал Туркевич изданию "Детектор медиа".

Также о своем намерении покинуть телеканал объявили руководитель департамента производства собственных программ Ольга Мовчан, шеф-редактор новостей телеканала Роман Недзельский, главный редактор ИА ZIK Татьяна Вергелес, о чем они написали на своих страницах в соцсети Фейсбук.

"За 9 лет работы меня множество раз переспрашивали, Медведчук купил ZIK. И это всегда было неправдой. Но вот это произошло - Тарас Козак, соратник кума Путина, владелец ZIKа. Я для себя не вижу никакой возможности продолжать здесь работу", - сообщила Мовчан.

"Официально - телеканал ZIK теперь принадлежит Медведчуку. А я - завтра выдаю в эфир последний выпуск еженедельника "Детали" и иду искать работу", - отметил Недзельский.

Автор и ведущий Вахтанг Кипиани сообщил, что закрывает свою программу на канале.

"Дорогой на презентацию книги "Дело Василия Стуса" узнал новость, что адвокат Стуса Медведчук купил телеканал, на котором более 6 лет выходила программа "Историческая правда-ZIK". Мы сделали около 500 выпусков. Как автор и ведущий программы сообщаю, что передача закрывается. Медведчук - это враг моей страны, убийца и прошлог, и будущего", - написал Кипиани.

Ранее в этот день стало известно, что нардеп Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK - компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации". В медиа-активе Козака теперь 3 канала: "112 Украина", NewsOne и ZIK". Кроме того, он планирует создание медиахолдинга "Новости".

Теги: #телеканал #сотрудники #украина #увольнение
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