Владелец "112 Украина" и NewsOne депутат Козак из фракции "Оппоблок" купил ZIK

Народный депутат Украины Тарас Козак (фракция "Оппозиционный блок"), владелец телеканалов "112 Украина" и NewsOne, стал владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK и создает медиахолдинг "Новости".

"Украинский политик Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK - компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации". Таким образом, в медиа-активе Козака теперь 3 канала: "112 Украина", NewsOne и ZIK", - сообщила пресс-служба медиахолдинга "Новости" в пятницу.

"Для меня приобретение телеканала ZIK - это осмысленный и прагматичный шаг. Информационное вещание в Украине сегодня опережает многие мировые крупные каналы по своей мобильности, интересу аудитории, изображению. Получив ZIK, я смогу построить крупнейшую сеть из информационных вещателей, которая с точки зрения ресурсов делает их менее затратными, и в тот же момент создает их большую капитализацию как актива. И этот актив называется информационный медиахолдинг "Новости", - отметил Козак.

Для развития и управления медиахолдинга он пригласил медиапродюсера Алексея Семенова, который назвал такое предложение "большой честью".

"Сейчас я работаю над концепцией перезапуска канала ZIK и буду очень счастлив от будущего сотрудничества. Ведь многие ведущие и сотрудники ZIK - мои коллеги по предыдущим каналам. И мы с ними на одной эмоциональной волне. "Объединение ради Украины" - вот основной месседж концепции канала", - рассказал Семенов.

Тарас Козак входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В декабре минувшего года Козак отчитался о покупке девяти компаний группы "112 Украины", оценив их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн.

Согласно его сообщению о существенных изменениях имущественного положения в реестре деклараций от 14 декабря, продавцом всех девяти компаний выступила швейцарская Plirofories AG.

Речь идет о покупке ООО "Ариадна ТВ" (оценено в 14,71 млн грн), "Новый формат ТВ" (11,49 млн грн), "ТВ Выбор" (8,11 млн грн), "Телерадиокомпания "112-ТВ" (14,36 млн грн.), "Лидер ТВ" (10,4 млн грн.), "Партнер ТВ" (8,37 млн грн.), "Сей.ТВ Системз" (2,38 млн грн), "Информационное агентство "112.юэй" (2,97 млн грн) и "Информационное агентство "112-Украина" (0,1 млн грн).

Ранее, 12 октября минувшего года, Козак отчитался о покупке телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа) с оценкой 41-42 млн грн. В том случае продавцом выступила швейцарская MW Investment AG.

За день до этого он отчитался о получении 96,61 млн грн дивидендов от кипрской Turul Investments Limited, которая в конце декабря 2017 года уже перечислила ему 36,3 млн грн дивидендов.

Козак на момент избрания в Раду был главой правления ЧП "Прайвет Канселер", депутатом Львовского облсовета, а ранее с 1993 по 2010 годы работал в налоговых и таможенных органах, дослужившись до заместителя главы Гостаможслужбы.

Согласно декларации, в 2017 году помимо указанных выше дивидендов он получил 220,4 тыс. грн зарплаты. На счетах у депутата на конец прошлого года были, в частности, $95 тыс. и EUR1,1 млн. Депутат на конец прошлого года владел также 50% в "Укрсвис Легал Сервисис". Согласно госреестру, в настоящее время эта компания, вторым партнером которой выступает швейцарец Патрик Александер Стач, находится в стадии прекращения деятельности.

Козак также задекларировал, что на конец 2017 года был конечным бенефициаром кипрских Hakail Limited и Havanor Management Limited, Revelon Investments LTD (Британские Виргинские о-ва), а также одноименных ООО "Добробут-Инвест" с адресами юррегистрации в Ялте и Москве.

Брат Т.Козака Богдан совместно с братом Виктора Медвчедука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий, в частности, "Керамбуд" и "Капитал плаза" (Львов).

Как сообщалось, собственник Plirofories AG Эдуард Кац в конце прошлого года заявил о выходе из медиабизнеса в Украине и продаже телевизионного канала, назвав причинами проблемы с обеспечением свободы слова, препятствование деятельности телеканала со стороны Верховной Рады и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, а также излишнюю политизацию информационного рынка.

В марте минувшего года "Братство" Дмитрия Корчинского блокировало офис телеканала "ZIK, в связи с якобы готовящейся сменой собственника и информационной политики. "Медведчук собрался купить ZIK… Аактивисты Братства начали круглосуточное пикетирование ZIK'а с целью продемонстрировать готовность уничтожить этот канал в случае окончательного приобретения его Москвой"Ю – заявил тогда Корчинский.

В октябре минувшего года партия ""Блок Петра Порошенко "Солидарность" заявила, что "официальная смена собственника телеканала NewsOne на народного депутата Козака – лицо из близкого окружения Виктора Медведчука – является окончательным и неоспоримым доказательством того, что настоящим идеологическим бенефициаром телеканала является Россия, а настоящим владельцем – Медведчук".

4 октября 2018 года Верховная Рада Украины поддержала обращение к СНБО относительно введения санкций против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов "112.Украина" и "NewsOne"