Телеком

18:14 14.06.2019

Владелец "112 Украина" и NewsOne депутат Козак из фракции "Оппоблок" купил ZIK

4 мин читать
Владелец "112 Украина" и NewsOne депутат Козак из фракции "Оппоблок" купил ZIK

Народный депутат Украины Тарас Козак (фракция "Оппозиционный блок"), владелец телеканалов "112 Украина" и NewsOne, стал владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK и создает медиахолдинг "Новости".

"Украинский политик Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK - компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации". Таким образом, в медиа-активе Козака теперь 3 канала: "112 Украина", NewsOne и ZIK", - сообщила пресс-служба медиахолдинга "Новости" в пятницу.

"Для меня приобретение телеканала ZIK - это осмысленный и прагматичный шаг. Информационное вещание в Украине сегодня опережает многие мировые крупные каналы по своей мобильности, интересу аудитории, изображению. Получив ZIK, я смогу построить крупнейшую сеть из информационных вещателей, которая с точки зрения ресурсов делает их менее затратными, и в тот же момент создает их большую капитализацию как актива. И этот актив называется информационный медиахолдинг "Новости", - отметил Козак.

Для развития и управления медиахолдинга он пригласил медиапродюсера Алексея Семенова, который назвал такое предложение "большой честью".

"Сейчас я работаю над концепцией перезапуска канала ZIK и буду очень счастлив от будущего сотрудничества. Ведь многие ведущие и сотрудники ZIK - мои коллеги по предыдущим каналам. И мы с ними на одной эмоциональной волне. "Объединение ради Украины" - вот основной месседж концепции канала", - рассказал Семенов.

Тарас Козак входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В декабре минувшего года Козак отчитался о покупке девяти компаний группы "112 Украины", оценив их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн.

Согласно его сообщению о существенных изменениях имущественного положения в реестре деклараций от 14 декабря, продавцом всех девяти компаний выступила швейцарская Plirofories AG.

Речь идет о покупке ООО "Ариадна ТВ" (оценено в 14,71 млн грн), "Новый формат ТВ" (11,49 млн грн), "ТВ Выбор" (8,11 млн грн), "Телерадиокомпания "112-ТВ" (14,36 млн грн.), "Лидер ТВ" (10,4 млн грн.), "Партнер ТВ" (8,37 млн грн.), "Сей.ТВ Системз" (2,38 млн грн), "Информационное агентство "112.юэй" (2,97 млн грн) и "Информационное агентство "112-Украина" (0,1 млн грн).

Ранее, 12 октября минувшего года, Козак отчитался о покупке телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа) с оценкой 41-42 млн грн. В том случае продавцом выступила швейцарская MW Investment AG.

За день до этого он отчитался о получении 96,61 млн грн дивидендов от кипрской Turul Investments Limited, которая в конце декабря 2017 года уже перечислила ему 36,3 млн грн дивидендов.

Козак на момент избрания в Раду был главой правления ЧП "Прайвет Канселер", депутатом Львовского облсовета, а ранее с 1993 по 2010 годы работал в налоговых и таможенных органах, дослужившись до заместителя главы Гостаможслужбы.

Согласно декларации, в 2017 году помимо указанных выше дивидендов он получил 220,4 тыс. грн зарплаты. На счетах у депутата на конец прошлого года были, в частности, $95 тыс. и EUR1,1 млн. Депутат на конец прошлого года владел также 50% в "Укрсвис Легал Сервисис". Согласно госреестру, в настоящее время эта компания, вторым партнером которой выступает швейцарец Патрик Александер Стач, находится в стадии прекращения деятельности.

Козак также задекларировал, что на конец 2017 года был конечным бенефициаром кипрских Hakail Limited и Havanor Management Limited, Revelon Investments LTD (Британские Виргинские о-ва), а также одноименных ООО "Добробут-Инвест" с адресами юррегистрации в Ялте и Москве.

Брат Т.Козака Богдан совместно с братом Виктора Медвчедука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий, в частности, "Керамбуд" и "Капитал плаза" (Львов).

Как сообщалось, собственник Plirofories AG Эдуард Кац в конце прошлого года заявил о выходе из медиабизнеса в Украине и продаже телевизионного канала, назвав причинами проблемы с обеспечением свободы слова, препятствование деятельности телеканала со стороны Верховной Рады и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, а также излишнюю политизацию информационного рынка.

В марте минувшего года "Братство" Дмитрия Корчинского блокировало офис телеканала "ZIK, в связи с якобы готовящейся сменой собственника и информационной политики. "Медведчук собрался купить ZIK… Аактивисты Братства начали круглосуточное пикетирование ZIK'а с целью продемонстрировать готовность уничтожить этот канал в случае окончательного приобретения его Москвой"Ю – заявил тогда Корчинский.

В октябре минувшего года партия ""Блок Петра Порошенко "Солидарность" заявила, что "официальная смена собственника телеканала NewsOne на народного депутата Козака – лицо из близкого окружения Виктора Медведчука – является окончательным и неоспоримым доказательством того, что настоящим идеологическим бенефициаром телеканала является Россия, а настоящим владельцем – Медведчук".

4 октября 2018 года Верховная Рада Украины поддержала обращение к СНБО относительно введения санкций против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов "112.Украина" и "NewsOne"

Теги: #телеканалы #newsone #zik #112_канал #оппоблок
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:38 13.06.2019
Бойко: Выиграв выборы, "Оппозиционная платформа – за жизнь" инициирует прямые переговоры с РФ и Донбассом

Бойко: Выиграв выборы, "Оппозиционная платформа – за жизнь" инициирует прямые переговоры с РФ и Донбассом

14:19 12.06.2019
Бойко обещает, что газ для потребителей будет стоить максимум 3800 грн за 1 тыс. куб.м

Бойко обещает, что газ для потребителей будет стоить максимум 3800 грн за 1 тыс. куб.м

14:45 10.06.2019
Мураев, Вилкул, Кернес, Труханов и Новинский возглавили список "Оппоблока" на выборах в Раду

Мураев, Вилкул, Кернес, Труханов и Новинский возглавили список "Оппоблока" на выборах в Раду

18:13 07.06.2019
Колесников уверен в успехе объединенной оппозиции, среди приоритетов назвал восстановление в Украине мира и экономики

Колесников уверен в успехе объединенной оппозиции, среди приоритетов назвал восстановление в Украине мира и экономики

14:30 07.06.2019
Партии "Оппозиционный блок", "Мира и развития", "Видродження", "Наши "и "Доверяй делам" объединились для участия в выборах в Раду

Партии "Оппозиционный блок", "Мира и развития", "Видродження", "Наши "и "Доверяй делам" объединились для участия в выборах в Раду

12:28 07.06.2019
Кива ушел из Соцпартии в "Оппозиционную платформу – За жизнь!"

Кива ушел из Соцпартии в "Оппозиционную платформу – За жизнь!"

10:48 03.06.2019
В Раду могут пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", БПП "Солидарность" и "Батькивщина" – опрос

В Раду могут пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", БПП "Солидарность" и "Батькивщина" – опрос

15:42 30.05.2019
"Оппозиционная платформа - за жизнь" открыта к объединению всех политсил и организаций, разделяющих ее принципы

"Оппозиционная платформа - за жизнь" открыта к объединению всех политсил и организаций, разделяющих ее принципы

13:21 30.05.2019
"Оппозиционный блок" поддержит отставку премьера Гройсмана

"Оппозиционный блок" поддержит отставку премьера Гройсмана

10:57 21.05.2019
"Оппозиционный блок" будет голосовать за отставку правительства Гройсмана

"Оппозиционный блок" будет голосовать за отставку правительства Гройсмана

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Военно-патриотическое радио "Армия FM" начало вещание в Виннице

Студия "Квартал 95" заявляет о непричастности к продаже прав на интернет-трансляцию "Слуги народа" в России "Яндексу"

Зеленский уволил Артеменко из НКРСИ, вернув его в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, исключив из него Горковенко

5G может появиться в Украине в 2020г - НКРСИ

Порошенко уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по теле- и радиовещанию - указ

ПОСЛЕДНЕЕ

lifecell опровергает блокировку звонков бывшим абонентам с фиксированных номеров "Укртелекома"

lifecell блокирует звонки бывшим абонентам с фиксированных номеров – Укртелеком

Доля пользователей 4G в Украине вырастет с 8% в 2019-м до 50% в 2024г

"1+1 media" обвиняет Госкино в умышленном затягивании возобновления действия прокатного удостоверения на "Сватов"

Глава правления ИнАУ баллотируется в Верховную Раду от партии "Слуга народа"

Трамп может смягчить ограничения на деятельность китайской Huawei в случае прогресса на торговых переговорах - глава американского Минфина

"Киевстар" подключил к 4G связи еще 303 населенных пункта

Правоохранительный комитет рекомендовал Раде принять ужесточающий ответственность за повреждение и кражу объектов телекоммуникаций законопроект

Экспертное обсуждение концепции "Государство в смартфоне" начнется на следующей неделе - советник Зеленского

"Киевстар" включил безлимит на 4G-интернет для всех абонентов до конца июля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА