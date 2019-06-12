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17:39 12.06.2019

Гройсман поручил Насалику и руководству ФГИ разблокировать закупки львовского угля и сделать уголь госшахт приоритетным для госэнергокомпаний

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Гройсман поручил Насалику и руководству ФГИ разблокировать закупки львовского угля и сделать уголь госшахт приоритетным для госэнергокомпаний

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику и руководству Фонда государственного имущества (ФГИ) разблокировать закупки у ГП "Львиввугилля" и сделать уголь государственных шахт приоритетным для государственных энергокомпаний.

Согласно сообщению пресс-службы Кабинета министров, Гройсман провел встречу с горняками ГП "Львиввугилля", руководством Львовской области и города Червоноград, на которой шахтеры подтвердили информацию, что уголь, производимый шахтой ГП "Львиввугилля", должен закупать госхолдинг "Центрэнерго", который сейчас находится в управлении ФГИ, но закупки не происходят.

Отмечается, что именно поэтому шахты не имеют оборотных средств и возможности оплачивать труд шахтеров и персонала шахт.

"Во время встречи премьер-министр дал поручение министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику, а также руководству ФГИУ разблокировать закупки и сделать уголь государственных шахт приоритетным для государственных энергокомпаний. Одновременно он дал поручение Госаудитслужбе провести проверку формирования себестоимости угля на государственных шахтах и опроверг все слухи о возможной приватизации прибыльных шахт объединения", - отмечается в сообщении пресс-службы. Кроме того, Гройсман остановился на вопросе назначения руководства шахт и предприятия в целом.

"Уже завтра представление на соответствующие должности должны быть обсуждены, а люди - назначены. Причем ключевой критерий отбора - доверие шахтеров", - заявил премьер.

 

Теги: #гройсман #уголь #закупки #фги #насалик #львов
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