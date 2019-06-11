Прокуратура открыла дело по факту служебной халатности, повлекшей тяжелые последствия во время пожара в Одесской психбольнице

Прокуратура Одесской области открыла уголовное производство по факту служебной халатности, приведшей к тяжелым последствиям в результате пожара в областном медицинском центре психического здоровья, когда погибли шесть человек.

"Прокуратура области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве о нарушении установленных правил пожарной безопасности в учреждении и по факту умышленного убийства, умышленного уничтожения или повреждения имущества, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 270, ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 УК Украины). Также прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту служебной халатности, повлекшей тяжелые последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

В настоящее время отрабатываются несколько версий причин пожара, в том числе относительно занесения источника возгорания извне.

В прокуратуре уточнили, что в результате пожара погибли четыре пациента и одна сотрудница больницы. Еще один человек, по предварительной информации, умер от болезни за несколько часов до пожара.

В рамках расследования будет проверено надлежащее выполнение обязанностей ответственными сотрудниками Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области по проверкам пожарной безопасности в учреждении.

Досудебное расследование поручено территориальному управлению Государственного бюро расследований в Николаеве.

Как сообщалось, вечером 10 июня произошло возгорание в 7-м отделении Одесского областного медицинского центра психического здоровья. По информации полиции, в результате пожара погибли 6 человек (4 человека погибли на месте, еще 2 умерли в медучреждениях). Еще 6 пациентов больницы госпитализированы, один из них в крайне тяжелом состоянии.

Среди погибших – медсестра больницы. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом. Личности погибших установлены, их тела направлены на экспертизу.

Сообщалось, что по факту возгорания в психбольнице полиция открыла уголовные производства по двум статьям - п.1 и п.5 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

В ГСЧС заявили, что причиной пожара в Одесском областном медицинском центре психического здоровья мог стать посторонний источник возгорания, но точную причину выясняют.

Здание коммунального некоммерческого предприятия "Одесский областной медицинский центр психического здоровья" было введено в эксплуатацию более 50 лет назад.

Как рассказал заместитель департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Петр Коротинский, возраст пациентов лечебного учреждения 70-90 лет. По его словам, на момент возгорания в здании находились 59 человек, их них 52 больных и три человека медперсонала.