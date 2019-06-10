Новый парламент Молдовы начинает расследование кражи $1 млрд из банковской системы

Депутаты нового парламента Молдовы проголосовали за создание специальной комиссии, которая займется расследованием вывода из банковской системы страны $1 млрд, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Согласно постановлению, которое принято единогласно 61 голосом, комиссия займется "расследованием всех обстоятельств девальвации банковской системы Молдавии и банковского мошенничества". Парламентская комиссия должна представить отчет через 90 дней.

Вице-председатель парламента Александр Слусарь сказал, что "проблемы финансового и банковского сенатора накапливались вне зависимости от партий, находившихся у власти, однако, начиная с 2011 года, Молдавия превратилась в региональную прачечную по отмыванию денег, полученных сомнительным путем".

"Банковская система использовалась для выкачивания финансовых ресурсов из резервов Национального банка с последующим переводом образовавшихся дыр в государственный долг. Через судебную и банковскую систему Молдавии были отмыты десятки миллиардов долларов США, в том числе из России" - напомнил он.

По словам Слусаря, Banca de Economii (бывший "Сберегательный банк Молдавии") является одним из самых ярких примеров рейдерского захвата и докапитализации страны, а анализ произошедших событий подтверждает, что кража миллиарда была подготовлена еще в 2010-2011 гг., когда парламент поэтапно вносил необходимые для этого изменения.

"Действия, предпринятые властями за последние несколько лет, были лишь имитацией расследования обстоятельства вывода средств из банковской системы Молдавии, поэтому необходимо создать комиссию, члены которой будут иметь доступ к полному второму отчету детективного агентства Kroll, где указаны имена виновников в краже миллиарда", - заявил Слусарь.

В состав комиссии со стороны Партии социалистов вошли Владимир Головотюк (вице-председатель комиссии), Владимир Цуркан и Адриан Лебединский, а со стороны блока ACUM - Александр Слусарь (председатель комиссии), Думитру Алайба и Лилиан Карп (секретарь комиссии). Еще три места было зарезервировано для оппозиции.

Депутат фракции Партии действия и солидарности Лилиан Карп отметил, что, учитывая места для оппозиции в комиссии, может случиться конфузная ситуация, когда партия "Шор" делегирует своего председателя Илана Шора в комиссию, несмотря на то, что он является фигурантом расследования Kroll.

В связи с этим глава управления парламента по юридическим вопросам Ион Крянгэ ответил, что "подобная ситуация не может случиться, поскольку каждый член комиссии предварительно должен объявить об отсутствии конфликта интересов, а если таковые будут выявлены в ходе работы комиссии, то такой депутат будут отстранен от работы в ней".

В 2015 году в Молдавии стало известно, что из трех банков - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые контролировали почти половину рынка банковских услуг, было выведено за границу около миллиарда долларов. Банки были ликвидированы, а средства вкладчикам и экономическим агентам были возвращены за счет активов государства. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдавии в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP. Первый доклад был представлен общественности, а второй доклад был засекречен и хранится в Генеральной прокуратуре.