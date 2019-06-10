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14:43 10.06.2019

Полиция проверяет сообщения о минировании Ривненской АЭС и Ривненского государственного гуманитарного университета

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Полиция проверяет сообщения о минировании Ривненской АЭС и Ривненского государственного гуманитарного университета

 Правоохранители проверяют поступившую в понедельник информацию о минировании Ровенского государственного гуманитарного университета и Ровенской атомной электростанции (РАЭС).

Как сообщил отдел коммуникации полиции Ровенской области, в 10.55 в полицию поступило сообщение от помощника ректора о том, что на электронный адрес Ровенского государственного гуманитарного университета поступило письмо о минировании вуза. На месте работают следственно-оперативная группа, сотрудники взрывотехнического отдела, кинологи и экстренные службы.

Позднее, в 11.20, в полицию поступило аналогичное сообщение о минировании Ровенской АЭС.

Теги: #ривненская_аэс #минирование #полиция
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