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09:56 10.06.2019

Ситуация с загрязнением водоемов, сложившаяся в результате ДТП на Винничине, находится на контроле ГСЧС - Чечеткин

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Ситуация с загрязнением водоемов, сложившаяся в результате ДТП на Винничине, находится на контроле ГСЧС - Чечеткин

Ситуация с загрязнением водоемов гербицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений, сложившаяся в результате ДТП в Винницкой области, находится на контроле у местных органов исполнительной власти и ГСЧС Украины, заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

"Соответствующими службами отобраны пробы воды из пруда и р. Рось. Результаты химикобиологичного анализа на содержание химических веществ в воде будут ориентировочно 10 июня", - написал Чечеткин, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

По словам главы ГСЧС, в связи со сложившейся ситуацией из реки Рось приостановлен забор воды.

"Комиссией ТЭБ и ЧС Белоцерковского района Киевской области принято решение о прекращении работы водозабора с 23 ч. 9 июня. При необходимости будет осуществляться подвоз воды.Сейчас гражданам рекомендовано воздержаться от купания, вылова рыбы и выпойки скота в акватории р. Рось", - подытожил Чечеткин.

Теги: #чечеткин #винницкая_область #гсчс #чп #химикаты
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