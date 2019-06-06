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14:10 06.06.2019

Ющенко называет безосновательным предъявленное ему подозрение и усматривает в деле политический подтекст

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Ющенко называет безосновательным предъявленное ему подозрение и усматривает в деле политический подтекст

Третий президент Украины Виктор Ющенко подтвердил, что получил в Генеральной прокуратуре Украины подозрение о сговоре с бывшим на то время премьер-министром Виктором Януковичем с целью завладения урочища "Межигорье", отверг какие-либо обвинения, назвав уголовное производство политическим.

"Действительно, 4 июня этого года по вызову я прибыл к следователю Генеральной прокуратуры, где мне было сообщено о подозрении. Коротко суть указанного подозрения сводится к тому, что якобы я с 2002 года вступил в сговор с Януковичем относительно завладения им урочищем Межигорье", - написал Ющенко на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Он отвергает всяческие обвинения, так как не видит "ни оснований, ни доказательств". "В суде я это бесспорно докажу", - выразил убеждение политик.

"Есть ли в деле политический подтекст? Очевидно, есть", - продолжил он.

Ющенко дал свою оценку происходящему: "Общество видит, как постепенно снята ответственность практически по всем фигурантам громких дел о сепаратизме, государственной измене и убийствах на Майдане. Поэтому приходится искать новые громкие дела, имитировать бурную деятельность".

Ранее народный депутат Украины Сергей Лещенко сообщил о том, что Генпрокуратура уведомила Ющенко о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины в деле о выведении резиденции "Межигорье" из госсобственности в 2007 году.

В Генеральной прокуратуре Украины подтвердили, что Ющенко подозревается в завладении комплексом зданий и сооружений резиденции "Межигорье" и домом в с.Новые Петровцы (Киевская обл.), а также земельными участками общей стоимостью 540 млн грн.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, 24 мая текущего года в ходе досудебного расследования в уголовном производстве, открытом 25 декабря 2015 года, было составлено и отправлено письменное сообщение о подозрении Ющенко.

"Он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, путем злоупотребления своим служебным положением, завладел государственным имуществом – комплексом зданий и сооружений урочища "Межигорье" и домом в с. Новые Петровцы, земельными участками, на которых он расположен, общей стоимостью 540 млн грн (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - проинформировала Сарган.

Теги: #гпу #ющенко #межигорье
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