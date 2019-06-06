Ющенко подозревается в завладении "Межигорьем" и домом в Новых Петровцах с земучастками

В Генеральной прокуратуре Украины подтверждают, что третий президент Виктор Ющенко подозревается в завладении комплексом зданий и сооружений резиденции "Межигорье" и домом в с.Новые Петровцы (Киевская обл.), а также земельными участками общей стоимостью 540 млн грн.

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, 24 мая текущего года в ходе досудебного расследования в уголовном производстве, открытом 25 декабря 2015 года, было составлено и отправлено письменное сообщение о подозрении Ющенко.

"Он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, путем злоупотребления своим служебным положением, завладел государственным имуществом – комплексом зданий и сооружений урочища "Межигорье" и домом в с. Новые Петровцы, земельными участками, на которых он расположен, общей стоимостью 540 млн грн (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - проинформировала Сарган.

Ранее народный депутат Украины Сергей Лещенко сообщил о том, что Генпрокуратура уведомила Ющенко о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины в деле о выведении резиденции "Межигорье" из госсобственности в 2007 году.