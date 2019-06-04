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20:25 04.06.2019

Серийного вора церковного имущества задержала полиция Киевщины

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Серийного вора церковного имущества задержала полиция Киевщины

Во время проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность и задержали мужчину, совершившего кражи церковного имущества в нескольких религиозных учреждениях Киевской области, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в области.

"Вором оказался 30-летний житель Харькова, ранее судимый за аналогичные преступления. Правоохранители проверяют мужчину еще по 74 кражам церковного имущества в области", - сообщается на странице областного главка Нацполиции в соцсети Фейсбук во вторник.

В полиции отметили, что некоторые похищенные иконы уже узнали священнослужители.

"Так, например, священнослужитель из Святоуспенской церкви в селе Пятигоры Тетиевского района узнал похищенную древнюю деревянную икону Божьей матери Скоропослушницы, на полотне мешковины, которая имеет золотое напыление и весит около 40 килограмм. Собственность полицейские изъяли", - рассказали в полиции Киевской области.

Следователи расследуют материалы уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Теги: #киевщина #вор #церкви #задержание
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