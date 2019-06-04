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16:42 04.06.2019

На заседании ТКГ в среду будут обсуждать освобождение заложников и вопросы безопасности

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На заседании ТКГ в среду будут обсуждать освобождение заложников и вопросы безопасности

Основными вопросами повестки дня заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), запланированного на среду, 5 июня, будут освобождение удерживаемых лиц и вопросы безопасности, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Накануне заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоится в Минске, Леонид Кучма встретился с представителем ОБСЕ по ТКГ Мартином Сайдиком. Встреча состоялась в Киеве. В разговоре обсудили повестку дня завтрашней работы. Основные вопросы - освобождение заложников и вопросы безопасности", - написала Олифер на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Как сообщалось, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский представил Кучму как вновь возглавившего украинскую сторону в ТКГ. Он примет участие в заседании группы в Минске 5 июня.

"Уполномочить президента Украины в 1994-2005 годах Кучму Леонида Даниловича представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Л.Кучма осуществляет деятельность, предусмотренную этим распоряжением, на общественных началах", - говорится в распоряжении президента №57/2019-рп от 3 июня.

Теги: #ткг #сайдик #кучма
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