Суд в Киеве арестовал без права залога двоих полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика

Голосеевский районный суд г.Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика в г. Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Как сообщает во вторник пресс-служба Государственное бюро расследований, следователи теруправления ГБР г.Киева по согласованию с прокуратурой Киевской области сообщили работникам полиции о подозрении в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном по предварительному сговору группой лиц (п.2, п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины) и в хулиганстве, совершенном группой лиц, с применением огнестрельного оружия (ч.2 ч.4. ст.296 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до15 лет или пожизненное заключение.

По информации СМИ, оба полицейских не являются патрульными.