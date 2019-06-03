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10:10 03.06.2019

Boeing обнаружил дефекты в 179 самолетах модели 737 MAX

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Boeing обнаружил дефекты в 179 самолетах модели 737 MAX

Компания Boeing обнаружила брак деталей предкрылков для моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX, дефекты выявлены у 312 самолетов по всему миру, сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

"Boeing сообщил FAA, что предкрылки некоторых 737 NG и 737 MAX могли быть изготовлены неправильно и не соответствовать всем действующим стандартам прочности и надежности", - говорится в сообщении на сайте регулятора.

Отмечается, что дефектные детали склонны к преждевременному износу и могут стать причиной повреждений воздушных судов во время полета.

По итогам совместного расследования Boeing и FAA, обнаружено до 148 бракованных деталей, изготовленных младшими поставщиками для компании Boeing, и определены серийные номера самолетов, на которые дефектные элементы могли быть установлены.

Брак затронул 133 самолета модели 737 NG и 179 самолетов 737 MAX по всему миру, сказано в сообщении FAA.

Регулятор также анонсировал выпуск специального документа, предписывающего Boeing ликвидировать дефектные элементы предкрылков. Операторам затронутых самолетов дается 10 дней, чтобы снять с них бракованные детали. Международные организации гражданской авиации уже уведомлены о состоянии самолетов и необходимых дальнейших действиях.

Многие страны временно прекратили эксплуатацию Boeing 737 MАX после того, как 10 марта потерпел крушение самолет этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек и стала вторым крушением самолета этого типа за полгода.

В конце октября 2018 года Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

Теги: #boeing_737_max #дефект #boeing
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