Полиция проверяет сообщение о минировании в Одессе шести медучреждений, ж/д вокзала и аэропорта

Полиция осуществляет проверку анонимного сообщения о минировании в Одессе 23 объектов, в том числе шести медицинских учреждений, железнодорожного вокзала и международного аэропорта.

"Сегодня в полицию поступило анонимное сообщение о минировании 15 жилых домов, 6 медицинских учреждений, железнодорожного вокзала, Международного аэропорта "Одесса" и маршрутного транспорта", - говорится в сообщении на странице полиции Одесской области в Фейсбуке во вторник.

Для проверки сообщения по указанным адресам направлены следственно-оперативные группы, взрывотехники и сотрудники Госслужбы по ЧС.